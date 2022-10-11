 أوكرانيا: هل يدين وزراء خارجية مجموعة العشرين الغزو الروسي؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.03.2023

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أوكرانيا: هل يدين وزراء خارجية مجموعة العشرين الغزو الروسي؟

يتصدر الغزو الروسي لأوكرانيا نقاشات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي. وتتطلع الدول الغربية إلى التوصل إلى موقف واضح يدين هذا الغزو، وهو أمر فشل فيه وزراء مالية المجموعة قبل أيام بسبب الموقف الصيني.

وزيرا خارجية ألمانيا والولايات المتحدة، أنالينا بيربوك وأنتوني بلينكن، أرشيف

تسعى ألمانيا والولايات المتحدة لإقناع دول مجموعة العشرين في اتخاذ موقف مشترك من الغزو الروسي لأوكرانيا.

احتلت الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا محور المناقشات في نيودلهي اليوم الأربعاء (الأول من مارس/ آذار 2023) عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن نجاح القمة سيتوقف على مدى مساهمتها في إنهاء الصراع.

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تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، في وسط برلين، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.

يبدو أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارا صعبا لعلاقات الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء العرب، إذ كشفت ترددا وحذرا في مواقف دول عربية. فإلى أي حد يشكل ذلك تحوّلا في تحالفاتها الاستراتيجية؟

يعيش ملايين في أوكرانيا في ظل أهوال الحرب منذ بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها قبل عام. وعلى وقع ذلك، يتعين على الصحافيين إبلاغ الجميع عن واقع الدمار والموت والأمل الباقي في أوكرانيا، حسب رأي رئيسة التحرير بـDW.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن يصدر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية 
الرائدة، إشارة واضحة ضد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقبل إقلاع طائرتها إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في الاجتماع، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الأربعاء إن المجموعة يجب أن تكرس كل قوتها للتحديات العالمية الكبيرة "ومن ذلك أيضا أن نتصدى للعبة الساخرة من جانب روسيا التي تحاول دق إسفين في المجتمع الدولي".
وأضافت بيربوك إنها ستواجه "الدعاية" الروسية في اجتماع مجموعة العشرين، في الوقت الذي أشارت فيه الولايات المتحدة إلى أهمية أن تواصل المجموعة التنديد بروسيا.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية بعد أيام من اجتماع عقده وزراء مالية مجموعة العشرين في بنجالورو حيث طغى الصراع في أوكرانيا على المناقشات.

من جانبه قال مسؤول كبير يرافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين إن واشنطن واثقة من أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند سيدين الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقال المسؤول على متن طائرة بلينكن أثناء توجهه إلى نيودلهي "أعتقد أننا نتوقع أن نرى لغة هناك تعكس استمرار وقوف الغالبية إن لم يكن الغالبية العظمى من مجموعة العشرين ضد الحرب الروسية".
ودخل مندوبو الدول المشاركة في الاجتماع في جدال حول إدانة روسيا بسببحربها في أوكرانيا وفشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إصدار بيان مشترك ليضطروا في النهاية إلى صياغة وثيقة موجزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين "يجب إدانة هذه الحرب".

وأضاف "آمل أن تستخدم الهند قدراتها الدبلوماسية لإقناع روسيا بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي وأنا متأكد من قدرتها على ذلك".

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن وفد التكتللن يؤيد أي بيان يصدر عن اجتماع مجموعة العشرين ما لم يتضمن إدانة للحرب الروسية في أوكرانيا. وجاءت التصريحات بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تعتبر مجموعة العشرين منتدى مرموقا "حيث يجب اتخاذ قرارات توافقية متوازنة لصالح البشرية جمعاء".

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندر (الصين) الموقف الصيني من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي حال دون التوصل لبيان مشترك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.

قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا إن الصراع الروسي الأوكراني سيكون جزءا مهما من المناقشات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لكن الهند، البلد المضيف، على ثقة من أن التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ستحظى باهتمام مماثل.

وأضاف كواترا للصحفيين اليوم الأربعاء، مع وصول وزراء الخارجية إلى نيودلهي لحضور الاجتماع "نعم، نظرا لطبيعة وتطور الوضع في الصراع الروسي الأوكراني، سيكون الأمر نقطة مهمة في المناقشات".

وصرح بأن "المسائل المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والأسمدة، وتأثير الصراع على هذه التحديات الاقتصادية التي نواجهها، من بين أمور أخرى، ستحظى أيضا بالاهتمام اللازم".

ويحضر الاجتماع 40 ممثلا من بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيراه الأمريكي أنتوني بلينكن والصيني تشين قانغ.

وسيقام عشاء للترحيب بالوفود في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على أن تنطلق المناقشات غدا الخميس.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الغنية بالإضافة إلى روسيا والصين والهند والبرازيل وأستراليا والسعودية، ودول أخرى.

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز)

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