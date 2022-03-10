 أوكرانيا.. هكذا تقتلع الحرب الحياة من جذورها | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

أوكرانيا.. هكذا تقتلع الحرب الحياة من جذورها

تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.

نزوح السكان من أوكرانيا

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فر 2.2 مليون شخص من أوكرانيا حتى الآن

تجلس إينا سوفسون أمام حاسوبها المحمول في منزل قرب العاصمة كييف، وتتحدث إلى الصحفيين بشكل متواصل. سوفسون تقوم بتزويد العديد من الإعلاميين عن تطورات الحرب، وذلك مع تقدم القوات الروسية أكثر فأكثر صوب العاصمة الأوكرانية. وفيما تقاتل الضواحي مثل إيربين بشراسة تنهمر المقذوفات من الجانب الروسي، وتسمع أصوات إنذار الغارة الجوية، بيد أن سوفسون تواصل حديثها مع الصحفيين.

السياسية الأوكرانية التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، تواصل إجراء العديد من المقابلات طوال اليوم. فسوفسون درست في السويد وعاشت في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي الآن تواجه الحرب في أوكرانيا، وتتواصل مع وسائل إعلام غربية لطلب الدعم لبلدها. وتقول: "العقوبات المفروضة على روسيا، ليست قاسية بما فيه الكفاية لغاية الآن.". وتدعو سوفسون إلى "فرض حظر تجاري كامل، عقوبات تشل الاقتصاد الروسي بحيث لا يبقى مال لشراء أسلحة". وهذا يعني "مقاطعة النفط والغاز والفحم من روسيا".

وتشغل سوفسون منصبا في البرلمان الأوكراني، وهي عضوة برلمانية عن حزب Golos Zmin الليبرالي والمؤيد لأوروبا.  وخلال مقابلة مع DW عبر زووم بدت السياسية الأوكرانية متعبة، فهي بالكاد تتمكن من النوم وسط هذه الأجواء. وروت سوفسون كيف أنها تسكن حاليا لدى أصدقاء في قبو منزل متصل بالأنترنت بشكل جيد، وهي لا تملك قبوا مماثلا في منزلها في كييف، وكانت تبحث عن ملجأ ليحميها كلما تعرضت العاصمة للقصف.

إنه اليوم الثالث عشر من الحرب، ومع ذلك لم تر سوفسون ابنها البالغ من العمر تسع سنوات منذ بدء الهجوم الروسي. كإجراء احترازي، أخذته بعيدًا عن كييف، وهو مع والده في غرب البلاد، حيث الوضع أكثر أمانًا حاليًا.

مختارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النيران في عدة مدن أوكرانية وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي. عسكرياً قصفت روسيا مدينة خاركيف بعنف فيما ضيقت الخناق على كييف.

من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع  أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.

قالت مصادر داخل الحكومة الألمانية إن برلين تعتزم تزويد كييف بنحو 2700 صاروخ ستيريلا سوفيتي الصنع مضاد للطائرات وأن الأمر متوقف فقط على قرار مجلس الأمن الألماني الاتحادي.

وبالنسبة لها، لم يكن من الوارد أن تغادر العاصمة، مكانها هنا الآن حتى مع ابتعاد ابنها، فهو الدافع لها ولعائلتها بضرورة مواصلة القتال، من أجل مستقبل البلاد، عندما تحدثت مع ابنها لأول مرة على الهاتف بعد الانفصال، سألها، "أمي، متى سنتمكن من رؤية بعضنا مرة أخرى"، لم تستطع الاجابة، وبكت فقط.

الهروب من خاركيف 

بالنسبة لفيكتور، فإن الأمر يختلف، فهو قلق على بناته الثلاث من الحرب. وتواصلت DW معه عبر الواتس آب، فبين حين وآخر يتجرأ فيكتور على الصعود إلى الطابق العلوي من أجل التمكن من استقبال أفضل لشبكة الهاتف المحمول. تعيش العائلة مع قطتين في مدينة خاركيف، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا في شمال شرق البلاد. فيكتور متخصص في تكنولوجيا المعلومات، والأسرة لديها منزل خاص بها.

في الأول من مارس/ آذار، في الساعة 8 صباحا. دمر صاروخ كروز مبنى الإدارة الإقليمية في الساحة المركزية في خاركيف. وبعد أقل من 10 دقائق، هز انفجار ثان قلب المدينة. كان فيكتور وعائلته يسمعون ويشعرون بأثار الانفجارات، حيث يقع منزلهم على بعد حوالي أربعة كيلومترات فقط من سقوط القذائف، وهو ما يشعرهم دائما بالخوف من التعرض للقصف.

يحاول الآباء جلب الحياة الطبيعية للأطفال بالرغم من ظروف الحرب، جلبوا معهم للطابق السفلي كتب وألعاب، ليتمكنوا من شغل وقتهم، كما يمكنهم أيضا اللعب عبر الهاتف المحمول والحصول على بعض الحلوى، لتشتيت انتباههم عن ظروف الحرب وتطوراتها.

لكن الانفجارات المستمرة وظروف الحرب اضطرت العائلة لمغادرة منزلها، خاصة بعد

تواصل الغارات العنيفة على خاركيف، لتصبح العائلة نازحة في وطنها. تمكن الجميع من استقلال الحافلة والهرب إلى مدينة بولتافا، على بعد حوالي 150 كيلومترا، حيث تم استيعابهم في أحد الشقق المجهزة. لكن فيكتور يبقى لليلة واحدة فقط. ثم يستقل قطارا عائدا إلى خاركيف. ويقول لـ DW "أريد أن أنضم إلى المتطوعين". يريد فيكتور أن يفعل شيئا، ويريد إيصال المياه والغذاء إلى الناس الذين ما زالوا في خاركيف ولا يستطيعون إعالة أنفسهم.

الهروب إلى كاربات

كما هو الحال مع العديد من سكان خاركيف، غادر يوري المدينة مع زوجته وابنته البالغة من العمر 17 عاما. كانوا يسافرون بالسيارة لعدة أيام، حسبما أفاد. المنزل الذي عاشوا فيه لا يزال قائما. ولكن المنطقة شهدت تدميرا كبيرا.

وجهة العائلة كانت قرية صغيرة في منطقة الكاربات الجبلية. هناك استأجر يوري غرفة فندقية.ويقول: "لقد وصلنا. لا توجد قنابل هنا". ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، يمكنه النوم طوال الليل. ويتابع يوري: "نحن محظوظون لأننا تمكنا منمغادرة خاركيف دون أن نصاب بأذى. ودفع يوري ثمن  استئجارالغرفة لمدة أسبوعين". وبعد ذلك، قدم مالك الفندق عرضا سخيا للعائلة. ويوضح يوري: اقترح علينا أن ننتقل إلى منزله الخاص، في قرية عند سفح الجبال". الرجل لا يريد المال لهذا الغرض. "لقد قبلنا، بالطبع."يود يوري أيضا العودة إلى خاركيف، لا يكاد يتخيل مغادرة بلاده تماما. ويتابع: أنا أحب أوكرانيا".

في الواقع، لا يسمح له ولفيكتور بمغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي: يجب على الرجال القادرين البقاء من أجل دعم الجيش.

لا يستطيع يوري تحمل كيف تحول مسقط رأسه إلى أنقاض. ومع ذلك، فهو لا يستطيع فهم لماذا يشعر الكثير من الناس في البلاد بخيبة أمل أو غضب بسبب الرفض الصارم الذي فرضه حلف شمال الأطلسي على فرض منطقة حظر جوي وهو ما دعا إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا.  وقال لـ DW"أعلم أن هذه ليست حربكم. يجب على كل حكومة أولا أن تعتني بمواطنيها". بيد إنه يشعر بالكثير من الدعم من جميع أنحاء العالم. وأوضح "سننتصر. سنفعل ذلك بقوتنا الخاصة".

على عكس يوري، يشعر فيكتور بخيبة أمل عميقة من الغرب، ويقول: "إن عجز الناتو عن إنشاء منطقة حظر جوي، أو على الأقل تزويدنا بأسلحة حديثة مضادة للطائرات، يجعلني غاضبا".

السياسية الأوكرانية سوفسون تشعر أيضا بنوع من الاحباط، وتقول "تخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية في عام 1994 لأن الغرب أكد لنا أنه سيعطينا ضمانا أمنيا. لكن كل ما نحصل عليه الآن هو أعذار".

ويتفق المراقبون على أن روسيا ستشن هجوما على العاصمة في الأيام المقبلة. وأقل ما تحتاجه أوكرانيا هو الطائرات المقاتلة، وفقا لسوفسون. نحن بحاجة إلى هذه الطائرات لقصف القوات الروسية من الجو والتأكد من عدم محاصرة كييف" وانقاذ الناس هناك.

من ناحية أخرى، يتمسك الجانب الروسي بروايته الرسمية ويدعي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فقط. ومع ذلك، فقد ثبت أن أهدافا مدنية مثل المناطق السكنية والمستشفيات تعرضت أيضا للقصف المتكرر. وتحتفظ منظمة الصحة العالمية (WHO) بقائمة بالعيادات المتضررة على موقعها على الإنترنت. ومن بينها مستشفيات في مدينتي خاركيف وكييف - حيث عاش فيكتور ويوري وإينا في سلام إلى عهد قريب.

إيستر فيلدين/ ع.ج 

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


مواضيع ذات صلة

Bildkombo Sergej Lawrow Mevlüt Cavusoglu Dmytro Kuleba

فشل مفاوضات أنطاليا والجيش الروسي يواصل حصار مدن كبرى 10.03.2022

فشلت أول جولة مفاوضات منذ الغزو بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية في التوصل إلى اتفاق حول هدنة. في المقابل يواصل الجيش الروسي زحفه وحصار مدن كبرى بينما تتجه دباباته إلى مداخل العاصمة كييف.

06.03.2022, Ukraine, Irpin: Eine Familie rennt vor dem Beschuss weg in Irpin, Ukraine. Die Waffenruhe, die f¸r Sonntag in der ukrainischen Stadt Irpin geplant war, um einen humanit‰ren Korridor zu schaffen, ist gescheitert. Die russische Armee hat am Morgen einen Evakuierungspunkt f¸r Zivilisten beschossen. Russische Truppen marschierten am 24. Februar in die Ukraine ein. Foto: Diego Herrera/EUROPA PRESS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف المدنيين وتضليل العالم بشأن ممرات الإجلاء 07.03.2022

قالت أوكرانيا إن روسيا تضلل قادة العالم بفكرة الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف وأكدت مسؤولة أوكرانية رفض بلادها لذهاب المدنيين إلى روسيا وبيلاروسيا.

18.02.2022 U.S. President Joe Biden delivers remarks on his administration's efforts to pursue deterrence and diplomacy in response to Russia’s military buildup on the border of Ukraine, from the White House in Washington, U.S., February 18, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

بايدن: بوتين قرر غزو أوكرانيا وسيفعل ذلك خلال الأيام المقبلة 18.02.2022

حثت فرنسا وألمانيا روسيا على "استخدام نفوذها" لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا للدعوة إلى "احتواء التوتر"، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا.