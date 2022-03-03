 أوكرانيا- هجمات جوية روسية وإيران ترفض اتهامات بدعم موسكو بمسيرات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.10.2022

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أوكرانيا- هجمات جوية روسية وإيران ترفض اتهامات بدعم موسكو بمسيرات

قالت وسائل إعلام أوكراينة إن انفجارات وقعت في منطقة كييف الكبرى وفي أوديسا ومناطق أخرى، فيما تم اعتراض 5 صواريخ كانت تتجه صوب العاصمة. يأتي ذلك فيما نددت إيران بمساعٍ أممية لفتح تحقيق في إمداداها لروسيا بطائرات مسيرة.

طائرة من دون طيار تنفذ هجوماً في كييف في 17 أكتوبر 2022

تنفي طهران إمداد موسكو بطائرات مسيرة، كما تنفي روسيا أن تكون قواتها استخدمت تلك المسيرات لمهاجمة أوكرانيا.

شنت روسيا هجمات صاروخية جديدة على أجزاء عدة في أوكرانيا، ما دفع السلطات إلى اطلاق صافرات الإنذار من غارات جوية في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت (22 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

مختارات

وتحدثت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع انفجارات في مدينة ريفن بشمال غرب البلاد، وفي منطقة كييف الكبرى وفي أوديسا بين مناطق أخرى. 

وقالت السلطات في العاصمة إن نظام الدفاع الجوي نشط. وكشف مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيش عن اعتراض خمسة صواريخ موجهة صوب كييف .

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أيضا وقوع هجمات في العاصمة. وكتب عبر قناته على تطبيق تليجرام "صافرات الإنذار من الغارات الجوية مستمرة"، ونصح المواطنين بالبقاء داخل ملاجئ الغارات الجوية.

اتصالات روسية-أمريكية "نادرة"

وأجرى وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن والروسي سيرغي شويغو اتصالاً الجمعة لأول مرة منذ أشهر، فيما أكدت واشنطن في هذه الاثناء أنها لا تلمس أي نية لدى الكرملين في خوض نقاش يهدف إلى وقف الحرب في أوكرانيا.

وشدد أوستن خلال هذه المكالمة الهاتفية النادرة على "أهمية إبقاء قنوات التواصل" في وقت يخشى الغرب دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سباق نحو استخدام السلاح الذري في حربه في أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ولم يكشف البنتاغون تفاصيل إضافية عن الحديث، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت في وقت سابق أن الوزيرين ناقشا "قضايا راهنة عدة تتصل بالأمن الدولي، من ضمنها الوضع في أوكرانيا".

كما تحدث أوستن إلى وزير الدفاع  الأوكراني أولكسي ريزنيكوف وأكد له "التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم قدرة أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي".

بتوقيت برلين - التصعيد في أوكرانيا: هل يتورط الغرب؟

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت لاحق أن واشنطن تعتزم الإبقاء على اتصالاتها مع موسكو، غير أن أي تواصل دبلوماسي على مستوى أعلى غير مطروح في الوقت الحاضر إذ إن ذلك رهن بنية بوتين في "وقف عدوانه".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "لا نرى مؤشراً في هذا الاتجاه. بل على العكس، نرى روسيا تمضي أبعد وأبعد في عدوانها".

ويبقى من المستبعد في الوقت الحاضر أن تجري محادثات بين بوتين ونظيره الأمريكي جو وبايدن. وصرح الرئيس الروسي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر أنه لا يرى جدوى في إجراء محادثات مع بايدن، حتى في سياق قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا.

مطالب بزيادة مخصصات الدفاع والخارجية الألمانيتان

وفي ذات السياق دعت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانيتان إلى زيادة مخصصاتهما العام المقبل أكثر مما كان مخططاً لها مسبقا من أجل الدعم العسكري لأوكرانيا.

وطالبت كريستينه لامبرشت وأنالينا بيربوك وزيرتا الدفاع والخارجية على التوالي في خطاب لوزير المالية كريستيان ليندنر، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، بزيادة المخصصات المخطط لها في ميزانية العام المقبل من 697 مليون يورو إلى 2.2 مليار يورو.

وبحسب البيانات، فإن نفقات هذا العام تُقدر بنحو ملياري يورو.

وطالبت الوزيرتان أيضاً ليندنر بزيادة تفويض الإيفاء بالالتزامات المخطط له من 100 مليون يورو إلى مليار يورو. ويتيح هذا التفويض إمكانية الدخول في التزامات بأداء نفقات خلال السنوات المقبل على نحو ملزم قانوناً.

وجاء في الخطاب المصنف على أنه "مسألة سرية - للاستخدام الرسمي فقط" - أي أدنى مستوى من السرية - أن تقديرات الميزانية الحالية "تقلل من مساحات التصرف إلى حد أدنى لم يعد مقبولاً سياسياً". 

وأضافت الوزيرتان أن مثال أوكرانيا يوضح مدى فعالية وسرعة الحكومة الألمانية في المساعدة وقت الحاجة عبر مبادرة التدرب العسكري. وجاء في الخطاب: "بهذه الطريقة يمكن لألمانيا أن تتحمل بشكل ملموس وواضح المسؤولية التي يتوقعها منا شركاؤنا الدوليون، وفي الوقت نفسه حماية مصالحها الاستراتيجية".

من جهته ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الروسية ستكون مهمة طويلة الأمد للمجتمع الدولي.

وقال شولتس في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو اليوم السبت قبل انطلاق مؤتمر دولي على مستوى الخبراء بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين يوم الثلاثاء المقبل: "إعادة الإعمار ستكون مهمة كبيرة للغاية... سيتعين علينا استثمار الكثير لتحقيق إعادة الإعمار بشكل جيد"، موضحا أنه لا يمكن لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي القيام بذلك بمفردهما، وقال: "لا يمكن أن يفعل ذلك سوى المجتمع الدولي بأسره، الذي يدعم أوكرانيا الآن. وعليه أن يقوم بذلك لفترة طويلة".

وذكر المستشار الألماني أنه "من المهم ألا نكتفي الآن بتحديد ما يجب القيام به على وجه التحديد، وأين يجب القيام بالاستثمارات، وكيف يمكن تنظيم إعادة الإعمار، بل يتعينن علينا أيضا أن نفكر في عدد السنوات الكثيرة والعقود التي سيستغرقها إعادة الإعمار بتمويل المجتمع الدولي"، موضحا أن هذا هو سبب دعوته إلى المؤتمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بصفته رئيسا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام، وقال: "يتعلق الأمر بأن نقدم الآن بادرة أمل بتحسن الأمور في خضم هول الحرب".

المستشار الألماني أولاف شولتس

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الروسية ستكون مهمة طويلة الأمد للمجتمع الدولي.

تنديد إيراني

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران نددت بشدة اليوم السبت بمطالبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة بالتحقيق فى الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن دعوة ما يسمى بالثلاثي الأوروبي أمس الجمعة "خاطئة ولا أساس لها" وإنه "تم رفضها وإدانتها بشدة".

وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 التي تحوم نحو هدفها وتنفجر عند الاصطدام بالهدف.

وتنفي طهران إمداد موسكو بطائرات مسيرة، كما تنفي روسيا أن تكون قواتها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية نقلا عن كنعاني "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في سعيها لحماية مصالحها القومية وتأمين حقوق الشعب الإيراني النبيل، تحتفظ بحق الرد على أي أفعال غير مسؤولة". وأضاف دون ذكر تفاصيل "لن نتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".

وطالبت البلدان الأوروبية الثلاثة، في خطاب وقع عليه مبعوثوها لدى الأمم المتحدة واطلعت عليه رويترز، الأمم المتحدة بفتح تحقيق، وقالت إن استخدام الطائرات المسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2231 الذي يصدق على اتفاق إيران النووي المبرم في 2015.

ع.ح./ع.أ.ج. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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