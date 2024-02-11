أوكرانيا: هجمات جوية روسية جديدة على كييف وجنوب البلاد

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام اليوم الأحد (11 فبراير/ شباط 2024) أن أنظمتها الجوية دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا الليلة الماضية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تيليغرام: "استمر التأهب الجوي في العاصمة لمدة ساعتين تقريبا"، مما أدى إلى إصابة مدني وإلحاق أضرار بخط لأنابيب الغاز ومبان سكنية في منطقة ميكولايف الساحلية.

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار في العاصمة أو بالقرب منها. وأعلنت السلطات انتهاء التهديد في أجواء كييف. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانياعلى تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تصدت للهجمات على مدى أكثر من خمس ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا فوق عدة مناطق جنوبية لا سيما فوق منطقة ميكولايف بالقرب من البحر الأسود.

وذكرت القيادة العسكرية أن حطام طائرة مسيرة جرى اسقاطها وموجة الانفجار تسببا في تدمير مباني سكنية وخط أنابيب غاز في ميكولايف. وقال الجيش إنه أسقط أربع طائرات مسيرة فوق ميناء أوديسا على البحر الأسود. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير. وكثفت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية بعيدا عن خط الجبهة في الأشهر القليلة الماضية إذ استهدفت كل منهما بنية تحتية حيوية للطاقة والجيش والنقل في الدولة الأخرى.

من ذكر مرسوم نُشر اليوم الأحد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين أولكسندر بافليوك النائب الأول السابق لوزير الدفاع قائدا جديدا للقوات البرية. ويحل اللفتنانت جنرال بافليوك، الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة عام، محل الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي بعد تعيينه الأسبوع الماضي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة.

وأعلن زيلينسكي أمس السبت عن تعيين خمسة من الضباط العسكريين الكبار في مناصب عليا في مسعى لاستكمال فريق أعيد تشكيله

لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ عامين تقريبا. وتعاني أوكرانيا من نقص في الجنود والعتاد العسكري ولم تحرز تقدما كبيرا في ساحة المعركة خلال العام الماضي، وتواجه أيضا انقطاعا في تدفق المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، أكبر داعم لها.





حالة الجيش الأوكراني تتراجع بعد عامين من الحرب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تصريحات "مروعة" لترامب عن روسيا والناتو

في سياق متصل، رفض البيت الأبيض أمس السبت تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتعلق بعدم حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إذا غزتها روسياووصفها بأنها "مروعة وفاقدة للصواب". وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا. وبدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الأطلسي وقال إن زعيم "دولة كبيرة" لم يذكر اسمها سأل "حسنا يا سيدي إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟. وأضاف ترامب "قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا".

وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تصريحات ترامبقال إن "تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر". ويوجد بند في معاهدة حلف الأطلسي يضمن الدفاع المشترك للدول الأعضاء في حالة تعرضها لهجوم. وكان ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة القادمة، من أشد المنتقدين للحلف عندما كان رئيسا. وهدد مرارا بالانسحاب منه. وقطع التمويل الدفاعي للحلف وكثيرا ما اشتكى من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة. وفيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، دعا ترامب إلى وقف التصعيد وعبر عن استيائه من إنفاق المليارات حتى الآن، ومع هذا لم يقدم سوى القليل من المقترحات السياسية الملموسة.

ح.ز / ع.غ (رويترز)