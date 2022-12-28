 أوكرانيا: هجمات جديدة على خيرسون | DW الأخبار | DW | 28.12.2022

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أوكرانيا: هجمات جديدة على خيرسون

10 أشهر من الحرب في أوكرانيا ، ولا نهاية تلوح في الأفق: يوم الأربعاء تجددت الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء البلاد. تعرضت مدينة خيرسون جنوب البلاد لقصف شديد.

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