أوكرانيا: هجمات جديدة على خيرسون

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10 أشهر من الحرب في أوكرانيا ، ولا نهاية تلوح في الأفق: يوم الأربعاء تجددت الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء البلاد. تعرضت مدينة خيرسون جنوب البلاد لقصف شديد.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني قصف عدة مناطق حيوية تابعة للقوات الروسية. جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني أن العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لبلاده.
رحبت الحكومة الألمانية "مبدئياً" بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي. يأتي ذلك في وقت يرفض الكرملين خطة سلام الأوكرانية لإنهاء الصراع، مؤكدا على الأخذ في الاعتبارالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها.
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.
أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضربة روسية على مدينة خيرسون واصفا إياها بـ "الإرهاب"، بعد أن أوقعت عشرة قتلى وعشرات الجرحى.
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