أوكرانيا: نساء يدعمن الجيش

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أسست النساء قبل سنوات في تشيرنيفتسي، غرب أوكرانيا، مأوى للنساء الهاربات من العنف المنزلي، لكن الملجأ بدأ يستقبل منذ بداية الحرب لاجئات فارات من الحرب ويقدمن دعمًا للجيش.
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
تضطر الكثير من النساء سواء في أوكرانيا أو غيرها من مناطق التوتر للولادة في ظروف غير صحية بسبب الحرب وهو ما قد يترك أثارا سلبية كبيرة على صحة الأم والجنين، سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي.
اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.
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