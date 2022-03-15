 أوكرانيا: نساء يدعمن الجيش | مراسلون حول العالم | DW | 18.03.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: نساء يدعمن الجيش

أسست النساء قبل سنوات في تشيرنيفتسي، غرب أوكرانيا، مأوى للنساء الهاربات من العنف المنزلي، لكن الملجأ بدأ يستقبل منذ بداية الحرب لاجئات فارات من الحرب ويقدمن دعمًا للجيش.

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