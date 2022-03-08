 أوكرانيا.. نزوح متواصل وخطة أوروبية للتخلي عن غاز روسيا | مسائية DW | DW | 09.03.2022

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مسائية DW

أوكرانيا.. نزوح متواصل وخطة أوروبية للتخلي عن غاز روسيا

أنباء عن غارة جوية على مستشفى للأطفال في ماريوبول، واتفاق روسي أوكراني جديد بشأن إقامة ممرات لإجلاء المدنيين وخطة أوروبية للتخلي تدريجيا عن الغاز الروسي، وموسكو تهدد وتتوعد..

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