أوكرانيا.. نزوح متواصل وخطة أوروبية للتخلي عن غاز روسيا

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أنباء عن غارة جوية على مستشفى للأطفال في ماريوبول، واتفاق روسي أوكراني جديد بشأن إقامة ممرات لإجلاء المدنيين وخطة أوروبية للتخلي تدريجيا عن الغاز الروسي، وموسكو تهدد وتتوعد..
قالت أوكرانيا إن روسيا تضلل قادة العالم بفكرة الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف وأكدت مسؤولة أوكرانية رفض بلادها لذهاب المدنيين إلى روسيا وبيلاروسيا.
قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا شملت القطاع المصرفي والقطاع البحري والعملات المشفرة. في الوقت نفسه لم تستبعد أوكرانيا مناقشة مسألة حيادها مع روسيا.
تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن إفلاس روسيا وعجزها عن سداد ديونها أمر ليس بالمستبعد في ظل العقوبات الاقتصادية المتصاعدة على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا.
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