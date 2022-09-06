أوكرانيا: نزوح داخل البلاد

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دفع العدوان الروسي مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى الهروب إلى مناطق أخرى في بلادهم، كما في أوديسا، وهم يأملون بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت.
أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟
تعتزم ألمانيا التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في أوكرانيا بما يشمل البحث عن شهود عيان أوكرانيين. يأتي ذلك رغم أنه لم يحدد بُعد ما إذا كان الجناة سيمثلون للمحاكمة في ألمانيا أو في مكان آخر.
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.
قصص الأشخاص الفارين من بلادهم بين الأمس واليوم تعرض الآن في متحف تم افتتاحه مؤخراً في معسكر سابق للاجئين الألمان على الساحل الغربي للدنمارك. معارضون للمتحف يرون أن فلسفة المتحف لا تتناسب مع سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين.
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