 أوكرانيا: نزوح داخل البلاد | مراسلون حول العالم | DW | 16.09.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: نزوح داخل البلاد

دفع العدوان الروسي مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى الهروب إلى مناطق أخرى في بلادهم، كما في أوديسا، وهم يأملون بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت.

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