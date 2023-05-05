 أوكرانيا: موسيقيون يقاومون أهداف بوتين | مراسلون حول العالم | DW | 07.05.2023

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أوكرانيا: موسيقيون يقاومون أهداف بوتين

يهدف الغزو الروسي لأوكرانيا أيضا إلى محو هوية وثقافة الأمة الأوكرانية كلها. وهناك نجوم موسيقيون يغنون لمقاومة هذا الهدف.

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