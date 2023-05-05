أوكرانيا: موسيقيون يقاومون أهداف بوتين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يهدف الغزو الروسي لأوكرانيا أيضا إلى محو هوية وثقافة الأمة الأوكرانية كلها. وهناك نجوم موسيقيون يغنون لمقاومة هذا الهدف.
في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.
خلال زيارته موقع تدريب جنود أوكرانيين بألمانيا مع نظيره الدنماركي، أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن برلين ستستمر بدعم كييف مهما طال أمد الحرب. ودربت ألمانيا أكثر من 3 آلاف جندي أوكرانيا حتى الآن.
تستعد روسيا لمواجهة هجوم أوكراني مضاد وشيك، وقامت بالفعل ببناء مئات الكيلومترات من التحصينات. ماذا ينتظر الجيش الأوكراني عند شروعه في تحرير أراضيه المحتلة؟ وما هي نقاط ضعف ونقاط قوة قوات طرفي الحرب؟
أكدت كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها". ويتزامن ذلك مع إدانة الرئيس الأوكراني لما أسماها "ليلة الرعب" عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول