 أوكرانيا: منازل كأهداف للقصف | مراسلون حول العالم | DW | 25.03.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: منازل كأهداف للقصف

في العاصمة الأوكرانية كييف يتعين على كبار السن معايشة تعرض منازلهم للتدمير. أناس لا يزالون يتذكرون أهوال الحرب العالمية الثانية.

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