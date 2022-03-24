أوكرانيا: منازل كأهداف للقصف

ألمانيا تحذر مواطنيها من المشاركة في القتال في حرب أوكرانيا

بعد مناشدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتطوعين بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي، تعالت الأصوات في ألمانيا للتحذير من المشاركة في الحرب بأوكرانيا، فما الذي نعرفه عن مشاركة الألمان في هذا "الفيلق الدولي"؟