أوكرانيا: منازل كأهداف للقصف

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في العاصمة الأوكرانية كييف يتعين على كبار السن معايشة تعرض منازلهم للتدمير. أناس لا يزالون يتذكرون أهوال الحرب العالمية الثانية.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
بعد مناشدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتطوعين بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي، تعالت الأصوات في ألمانيا للتحذير من المشاركة في الحرب بأوكرانيا، فما الذي نعرفه عن مشاركة الألمان في هذا "الفيلق الدولي"؟
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
قدم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مشروع الميزانية العامة، متعهدا بمساعدات طويلة المدى لأوكرانيا، بما في ذلك دعم عملية إعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق سلام. وتعهد ليندنر أيضا بتحفيزات لدعم الاقتصاد الألماني.
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