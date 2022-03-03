 أوكرانيا.. مقتل 3 في هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2023

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أوكرانيا.. مقتل 3 في هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا

قال الجيش الأوكراني إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب العشرات في هجوم روسي بالطائرات المسيرة وقع خلال الليل على مدينة أوديسا الساحلية. يأتي ذلك فيما قالت بريطانيا إن القوات الأوكرانية والروسية أحرزتا تقدماً جنوب وشرق أوكرانيا.

رجال الإطفاء يعملون بالقرب من مبنى سكني تضرر خلال غارة روسية بمسيرات على أوديسا ، أوكرانيا ، 10 يونيو 2023.

قال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين

قال الجيش الأوكراني إن ثلاثة مدنيين قُتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (10 يونيو/حزيران 2023) بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

مختارات

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين، وإن الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصاً من المبنى.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا وجهت 25 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ إلى  أهداف في أوكرانيا. وأضاف أنه تم إسقاط 20 طائرة مسيرة إيرانية، طراز "شاهد"، وصاروخين باليستيين.

وبالإضافة إلى "أوديسا"، أصدرت روسيا تعليمات بشن هجمات ضد أهداف في منطقة "بولتافا" في "خاركيف".

تقارير بريطانية عن تقدم روسي وأوكراني

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية اليوم إن القوات الأوكرانية والروسية المتحاربة أحرزت تقدماً متبايناً في جنوب أوكرانيا وشرقها في آخر 48 ساعة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية على الأرجح تقدما جيدا واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ".

وأضافت "كان الأداء الروسي متبايناً، إذ تقوم بعض الوحدات على الأرجح بعمليات مناورة دفاعية موثوقة بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".

ع.ح./ع.ش. (رويترز ، د ب أ ، رويترز) 

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    مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود

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    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

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  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

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  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

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    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


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