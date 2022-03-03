أوكرانيا.. مقتل 3 في هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا

قال الجيش الأوكراني إن ثلاثة مدنيين قُتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (10 يونيو/حزيران 2023) بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين، وإن الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصاً من المبنى.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا وجهت 25 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ إلى أهداف في أوكرانيا. وأضاف أنه تم إسقاط 20 طائرة مسيرة إيرانية، طراز "شاهد"، وصاروخين باليستيين.

وبالإضافة إلى "أوديسا"، أصدرت روسيا تعليمات بشن هجمات ضد أهداف في منطقة "بولتافا" في "خاركيف".

تقارير بريطانية عن تقدم روسي وأوكراني

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية اليوم إن القوات الأوكرانية والروسية المتحاربة أحرزت تقدماً متبايناً في جنوب أوكرانيا وشرقها في آخر 48 ساعة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية على الأرجح تقدما جيدا واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ".

وأضافت "كان الأداء الروسي متبايناً، إذ تقوم بعض الوحدات على الأرجح بعمليات مناورة دفاعية موثوقة بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".

ع.ح./ع.ش. (رويترز ، د ب أ ، رويترز)