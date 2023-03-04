 أوكرانيا: مقاطعة الأوليمبياد بسبب روسيا؟ | مراسلون حول العالم | DW | 05.03.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مقاطعة الأوليمبياد بسبب روسيا؟

عشرات الرياضيين الأوكرانيين ماتوا في الحرب التي شنتها روسيا. لذا تريد أوكرانيا مقاطعة الألعاب الأوليمبية لعام 2024 في حال سُمح لروسيا بالمشاركة فيها.

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News Bilder des Tages UKRAINE, DONETSK REGION - MARCH 3, 2023: Seen in this video screen grab is PMC Wagner founder Yevgeny Prigozhin as he appears in a video address to call on Ukraine s president Zelensky to let children and the elderly leave the town of Artyomovsk Bakhmut. Contolled by the Armed Forces of Ukraine, the town is an important railway junction which plays a crucial role for supplying Ukrainian troops in Donbass. Heavy fighting is taking place for control over the town. Video screen grab. Best possible quality. Konkord Company Press Service/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57663217

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