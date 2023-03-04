أوكرانيا: مقاطعة الأوليمبياد بسبب روسيا؟

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عشرات الرياضيين الأوكرانيين ماتوا في الحرب التي شنتها روسيا. لذا تريد أوكرانيا مقاطعة الألعاب الأوليمبية لعام 2024 في حال سُمح لروسيا بالمشاركة فيها.
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
اتهمت موسكو القوى الغربية بالضغط على بعض الدول باستعمال أساليب "رعاة البقر" لعزل روسيا على المستوى الدولي. كما وجهت اتهامات للولايات المتحدة بمحاولة تعكير صفو العلاقات الروسية الأفريقية.
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
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