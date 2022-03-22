 أوكرانيا: مقاتلون متطوعون من بيلاروسيا | مراسلون حول العالم | DW | 02.07.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مقاتلون متطوعون من بيلاروسيا

مئات المقاتلين المتطوعين من بيلاروسيا يساعدون الأوكرانيين في صد الهجمات الروسية. معظمهم فرّ من بلاده في عام 2020 عندما سحق الديكتاتور ألكسندر لوكاشينكو المظاهرات ضده.

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