أوكرانيا: مقاتلون متطوعون من بيلاروسيا

زعيم انفصالي أوكراني: لن نغيّر الحكم بإعدام مغربي وبريطانيين

قال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية إنه لا يرى سبباً لتغيير حكم الإعدام الصادر بحق مغربي وبريطانيين بتهمة القتال في صفوف القوات الأوكرانية مقابل المال. دولياً وأممياً، تتزايد الانتقادات لحكم الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة.