أوكرانيا: مقاتلون متطوعون من بيلاروسيا

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مئات المقاتلين المتطوعين من بيلاروسيا يساعدون الأوكرانيين في صد الهجمات الروسية. معظمهم فرّ من بلاده في عام 2020 عندما سحق الديكتاتور ألكسندر لوكاشينكو المظاهرات ضده.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروسيا "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر مع الغرب على خلفية غزو أوكرانيا.
العلاقة بين روسيا والناتو تغيرت بشكل كلي بعد حرب أوكرانيا، إذ تحولت من الشراكة إلى العداء. والناتو يتوسع ويصل حدود روسيا، فيما يطالب دبلوماسيون بالدفاع عن حرية المجتمعات الغربية ومواجهة "دكتاتورية بوتين".
قال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية إنه لا يرى سبباً لتغيير حكم الإعدام الصادر بحق مغربي وبريطانيين بتهمة القتال في صفوف القوات الأوكرانية مقابل المال. دولياً وأممياً، تتزايد الانتقادات لحكم الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة.
أصدرت محكمة في ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية"، التي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا، أحكاما بالإعدام على رجلين بريطانيين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء "قتالهم لصالح أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.
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