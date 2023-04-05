 أوكرانيا: معرض لمخلفات الحرب | مراسلون حول العالم | DW | 08.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: معرض لمخلفات الحرب

في الحرب العدوانية على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني، خلفت القوات الروسية أشياء كثيرة من بينها متعلقات شخصية وأسلحة. وكل هذا يجد طريقه الآن إلى معارض خاصة.

المزيد من المركز الإعلامي

ماكرون في بكين.. هل ينجح في إحداث تقارب بين الصين والغرب؟

ماكرون في بكين.. هل ينجح في إحداث تقارب بين الصين والغرب؟ 05.04.2023

انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟

انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟ 04.04.2023

يتوقع محللون عسكريون أن تشن كييف هجومًا مضادًا في الربيع ضد القوات الروسية.

أوكرانيا.. استمرار تدفق الأسلحة الغربية لدعم الهجوم المضاد في الربيع 05.04.2023

مدينة أفديفيكا الأوكرانية تعرضت لقصف عنيف ابتداء من شهر مارس. أدى ذلك لتدمير معظم المباني. السلطات ترغب بمغادرة السكان.

السلطات الأوكرانية تحاول إقناع سكان مدينة أفديفيكا بمغادرتتها بعد دمار أغلب مبانيها 02.04.2023

المزيد مراسلون حول العالم

إنقاذ الشعاب المرجانية في إيطاليا ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - إنقاذ الشعاب المرجانية في إيطاليا ومواضيع أخرى 08.04.2023

مقاتلات الناتو لتأمين أجواء دول البلطيق

مراسلون حول العالم - مقاتلات الناتو لتأمين أجواء دول البلطيق 02.04.2023

إيطاليا: صيادو المحار

إيطاليا: صيادو المحار 02.04.2023

فرنسا: إعادة إعمار نوتردام

فرنسا: إعادة إعمار نوتردام 02.04.2023

اقرأ أيضا

French President Emmanuel Macron, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping after meeting the press at the Great Hall of the People in Beijing, Thursday, April 6, 2023. (AP Photo/Ng Han Guan, Pool)

دون "إدانة روسيا".. ماكرون وشي يحضّان على "عودة السلام" في أوكرانيا 07.04.2023

في بيان مشترك تعهد رئيسا فرنسا والصين دعم الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا، لكن البيان لم يأت على ذكر روسيا أو إدانتها لغزوها أوكرانيا في حرب دامية منذ أكثر من عام.

22.03.2023+++ BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 22: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - 'UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (R) visit Ukrainian soldiers on Bakhmut frontline amid Russia-Ukraine war in Donetsk region, Bakhmut, Ukraine on March 22, 2023. Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

زيلينسكي يلمح لقرارات "متناسبة".. فهل تنسحب قواته من باخموت؟ 05.04.2023

ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends the NATO summit via video link, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 29, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

الناتو يدعو زيلينسكي لقمته ويدرس خطة دعم أوكرانيا لعشر سنوات 04.04.2023

بينما تأمل باريس وواشنطن في أن تساعد الصين في تسريع جهود السلام، أعلن الأمين العام لحلف الناتو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة الحلف في الصيف المقبل، مضيفاً أن الحلف يدرس مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات.

14.02.2019, Russland, Sotschi: 5781437 14.02.2019 February 14, 2019. Russian President Vladimir Putin during talks with President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan. From left: Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office - Presidential Press Secretary Dmitry Peskov and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Right: Russian Presidential Aide Yury Ushakov. Mikhael Klimentyev / Sputnik Foto: Mikhael Klimentyev/Sputnik/dpa |

الكرملين يتوعد بـ"إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا إلى الناتو 04.04.2023

رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو توعدت موسكو باتخاذ "إجراءات مضادة"، معتبرة تلك الخطوة "مساساً" بأمنها ومصالحها الوطنية.