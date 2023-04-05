أوكرانيا: معرض لمخلفات الحرب

دون "إدانة روسيا".. ماكرون وشي يحضّان على "عودة السلام" في أوكرانيا

في بيان مشترك تعهد رئيسا فرنسا والصين دعم الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا، لكن البيان لم يأت على ذكر روسيا أو إدانتها لغزوها أوكرانيا في حرب دامية منذ أكثر من عام.