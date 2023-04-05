أوكرانيا: معرض لمخلفات الحرب

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في الحرب العدوانية على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني، خلفت القوات الروسية أشياء كثيرة من بينها متعلقات شخصية وأسلحة. وكل هذا يجد طريقه الآن إلى معارض خاصة.
في بيان مشترك تعهد رئيسا فرنسا والصين دعم الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا، لكن البيان لم يأت على ذكر روسيا أو إدانتها لغزوها أوكرانيا في حرب دامية منذ أكثر من عام.
ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".
بينما تأمل باريس وواشنطن في أن تساعد الصين في تسريع جهود السلام، أعلن الأمين العام لحلف الناتو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة الحلف في الصيف المقبل، مضيفاً أن الحلف يدرس مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات.
رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو توعدت موسكو باتخاذ "إجراءات مضادة"، معتبرة تلك الخطوة "مساساً" بأمنها ومصالحها الوطنية.
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