أوكرانيا .. معاناة كبيرة للأطفال بسبب الحرب الروسية

أوكرانيا.. هكذا تقتلع الحرب الحياة من جذورها

تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.