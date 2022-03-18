أوكرانيا .. معاناة كبيرة للأطفال بسبب الحرب الروسية

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تتسب الحرب الروسية في أوكرانية للمدنيين جروحا جسدية وصدمات عاطفية. ويأتي الأطفال على رأس الذين يعانون من الحرب. ويواصل أحد المستشفيات في كييف علاج المصابين وسط نقص في المعدات وفي ظل مخاوف أمنية كبيرة.
روسيا تستخدم لليوم الثاني على التوالي صواريخ فرط صوتية لاستهداف مواقع بأوكرانيا، ووزارة الدفاع البريطانية تؤكد فشل موسكو في السيطرة على المجال الجوي، فيما تتفاقم معاناة المدنيين الأوكران على وقع قصف مستمر.
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
كثفت روسيا هجماتها في أوكرانيا معلنة للمرة الأولى استخدام صاروخ أسرع من الصوت "تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي"، بينما دعا عمدة كييف الحلفاء الغربيين إلى تزويدهم بـ"أسلحة مناسبة" لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا.
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