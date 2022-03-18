 أوكرانيا .. معاناة كبيرة للأطفال بسبب الحرب الروسية | DW الأخبار | DW | 20.03.2022

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أوكرانيا .. معاناة كبيرة للأطفال بسبب الحرب الروسية

تتسب الحرب الروسية في أوكرانية للمدنيين جروحا جسدية وصدمات عاطفية. ويأتي الأطفال على رأس الذين يعانون من الحرب. ويواصل أحد المستشفيات في كييف علاج المصابين وسط نقص في المعدات وفي ظل مخاوف أمنية كبيرة.

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