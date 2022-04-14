 أوكرانيا: معاناة سكان ماريوبول | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: معاناة سكان ماريوبول

مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية تتعرض بشكل مستمر للقصف الروسي ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء والتدفئة عنها. دويتشه فيله تحدثت إلى طبيبة تمكنت من الفرار بعد أربعة أسابيع من المعاناة.

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CRIMEA, RUSSIA - FEBRUARY 14, 2022: Pictured in this video screen grab is the Russian Navy's guided missile cruiser Moskva taking part in naval artillery drills based on a scenario in which the objective is to search for and destroy a simulated enemy submarine in the Black Sea. More than 30 battleships of various classes from the Black Sea Fleet and other Russian Navy fleets are taking part in the military exercise, including frigates, patrol ships, missile corvettes and coastal minesweepers, landing craft, anti-submarine warefare corvettes and minesweepers. Video grab. Best possible quality. Russian Navy Black Sea Fleet/TASS

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