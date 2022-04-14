أوكرانيا: معاناة سكان ماريوبول

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مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية تتعرض بشكل مستمر للقصف الروسي ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء والتدفئة عنها. دويتشه فيله تحدثت إلى طبيبة تمكنت من الفرار بعد أربعة أسابيع من المعاناة.
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
تواصل القوات الروسية ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة كما يفعلون في شرق بلادهم حيث تترقّب كييف هجومًا كبيرًا قريبًا جدًا.
تعرضت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا" لأضرار بالغة بعد انفجار على متنها. روسيا قالت إن الأضرار جاءت بسبب انفجار ذخائر على متن السفينة، فيما تقول أوكرانيا إن "مفاجأة كانت في انتظار السفينة".
تحاشى أنطونيو غوتيريش استخدام وصف "إبادة جماعية"في الحديث عن الوضع في أوكرانيا، فيما استخدمه الرئيس جو بايدن وانضم إليه جاستن ترودو فيما نأى إيمانويل ماكرون بنفسه عن ذلك. روسيا ردت على الفور منددة باستخدام المصطلح.
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