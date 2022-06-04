 أوكرانيا .. معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها. | DW الأخبار | DW | 11.06.2022

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DW الأخبار

أوكرانيا .. معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تبذل "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها. وتواجه القوات الأوكرانية نقصا حادا في العتاد.

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