أوكرانيا .. معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تبذل "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها. وتواجه القوات الأوكرانية نقصا حادا في العتاد.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستنتصر على روسيا في اليوم المئة من الغزو الروسي، فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.
تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.
تحديّاً لتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بريطانيا تكشف عن عزمها تزويد أوكرانيا بقاذفات يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقوم بزيارة تفقدية لقواته على جبهة دونباس.
بعد انتظار طويل يستعد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف وذلك حسب ما نشرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية. فما هي ظروف هذه الزيارة والآمال المعلقة عليها؟
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