أوكرانيا: مسعفون على جبهات القتال

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دفعت الحرب على أوكرانيا بالعديد من المسعفين الطبيين للالتحاق بالعمل على جبهات القتال. في حلقة اليوم سنرافق إحدى المسعفات أثناء تأديتها للعمل في ظروف صعبة للغاية.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
أثرت الحرب في أوكرانيا على جيل صغار السن سواء الشباب والشابات إذ انضم البعض منهم إلى صفوف الجيش ومن لم يتمكن في ذلك انضم إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية فيما انخرط آخرون في العمل التطوعي.
السلطة الرابعة تدفع ثمن تغطيتها للأحداث في العالم، فقد أفادت بيانات أوكرانية بمقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في منطقة إربين الواقعة على مسافة نحو 10 كيلومترات شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف. لكن روسيا لم تعلق على الحدث.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
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