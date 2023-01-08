 أوكرانيا: مسعفون على جبهات القتال | مراسلون حول العالم | DW | 16.01.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مسعفون على جبهات القتال

دفعت الحرب على أوكرانيا بالعديد من المسعفين الطبيين للالتحاق بالعمل على جبهات القتال. في حلقة اليوم سنرافق إحدى المسعفات أثناء تأديتها للعمل في ظروف صعبة للغاية.

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