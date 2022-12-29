أوكرانيا: مستشفيات تحت القصف

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زاد القصف الروسي للبنى التحتية في أوكرانيا من صعوبة الحياة، خصوصاً في أجواء البرد القارس. ولم يقتصر استهداف الصواريخ الروسية للبنى التحتية المدنية، بل طال أيضاً المستشفيات.
قصفت القوات الروسية عدة مناطق في أوكرانيا - بما فيها العاصمة كييف - بأكثر من 120 صاروخاً في هجمات تهدف لتدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد بحسب ما قالت كييف، وأكد الجيش الأوكراني إسقاط العشرات منها.
يعقد مجلس الأمن اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا. يأتي ذلك فيما تستضيف بريطانيا اجتماعاً دولياً لوزاراء العدل من عدة دول لمناقشة سبل دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا.
مقتل ما يناهز تسعين جنديا روسيا في ضربة صاروخية أوكرانية دقيقة أحرج موسكو ما فتح أسئلة جديدة بشأن احتمالات مآل الحرب وفق خبراء ألمان وغربيين. فهل تشكل ماكيفكا نقطة تحول في الصراع أم مجرد فصل جديد في مواجهة بلا أفق للحسم؟
يواجه الغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا معضلة تتمثل في كيف يمكن دعم أوكرانيا في دفاعها البطولي عن النفس بدون تجاوز "الخطوط الحمراء" بالنسبة لبوتين وبالتالي الدخول في مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا، وفق خبير ألماني.
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