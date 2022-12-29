 أوكرانيا: مستشفيات تحت القصف | مراسلون حول العالم | DW | 08.01.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مستشفيات تحت القصف

زاد القصف الروسي للبنى التحتية في أوكرانيا من صعوبة الحياة، خصوصاً في أجواء البرد القارس. ولم يقتصر استهداف الصواريخ الروسية للبنى التحتية المدنية، بل طال أيضاً المستشفيات.

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