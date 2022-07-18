أوكرانيا: مركز طبي لعلاج صدمات الجنود

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعاني جنود كثيرون في الجبهة ليس جسديا فقط، بل نفسيا أيضا. لذا يسعى مركز طبي بالقرب من كييف لتقديم المساعدة لهم حتى يتمكنوا من تجاوز صدماتهم.
من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول