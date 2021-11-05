أوكرانيا: مذبحة بابين يار

مذابح الأرمن ـ بايدن يعاقب أردوغان فهل يقطع "شعرة معاوية"؟

خلافا لتقاليد الرؤساء الأمريكيين خرج جو بايدن عن النهج المُتبع في البيت الأبيض على مدى عقود تجاه الحليف التركي بشأن ما تعرض له الأرمن عام 1915، ما سيزيد من تعقيد مع أنقرة حسب ما يراه العديد من المعلقين الألمان.