أوكرانيا: مذبحة بابين يار

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بابين يار شاهدة على أكبر مذبحة في الحرب العالمية الثانية وقعت على الأراضي الأوروبية. إذ أطلقت القوات النازية النار على عشرات الآلاف من اليهود في أحد أودية أوكرانيا. وبأعجوبة كبيرة نجا أحدهم بفضل مساعدة جارة له.
تتوجه وفود من نحو 50 دولة إلى القدس اليوم لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز واتخاذ موقف واضح ضد معاداة السامية. وسيحتضن مركز ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست هذا التجمع.
خلافا لتقاليد الرؤساء الأمريكيين خرج جو بايدن عن النهج المُتبع في البيت الأبيض على مدى عقود تجاه الحليف التركي بشأن ما تعرض له الأرمن عام 1915، ما سيزيد من تعقيد مع أنقرة حسب ما يراه العديد من المعلقين الألمان.
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