 أوكرانيا: مذبحة بابين يار | مراسلون حول العالم | DW | 15.10.2021

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أوكرانيا: مذبحة بابين يار

بابين يار شاهدة على أكبر مذبحة في الحرب العالمية الثانية وقعت على الأراضي الأوروبية. إذ أطلقت القوات النازية النار على عشرات الآلاف من اليهود في أحد أودية أوكرانيا. وبأعجوبة كبيرة نجا أحدهم بفضل مساعدة جارة له.

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