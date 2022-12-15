أوكرانيا: مدنيون يفرون من الأراضي التي تحتلها روسيا

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يجد الأوكرانيون صعوبة في الانتقال من الأراضي التي تحتلها روسيا إلى مناطق أوكرانية أخرى. إذ لا توجد سوى نقطة تفتيش واحدة جنوب مدينة زابوريجيا حيث يمر المدنيون خلالها بحثا عن مأوى بمكان آخر.
ندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه بـ"إرهاب الكرملين الأعمى" إثر القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب جرائم حرب. والناتو يقول إن بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا.
بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.
وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية وقيودا تجارية، وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي.
تتزايد الهجمات الروسية ضد البنى التحتية في أوكرانيا الأمر الذي ألقى بظلاله على سبل الحياة في البلاد. وعلى وقع ذلك، بات مئات الآلاف من الأوكرانيين بلا كهرباء أو إمدادات للتدفئة. مراسل DW جان فيليب شولتس التقى مع عدد منهم.
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