 أوكرانيا: مدنيون يفرون من الأراضي التي تحتلها روسيا | مراسلون حول العالم | DW | 18.12.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مدنيون يفرون من الأراضي التي تحتلها روسيا

يجد الأوكرانيون صعوبة في الانتقال من الأراضي التي تحتلها روسيا إلى مناطق أوكرانية أخرى. إذ لا توجد سوى نقطة تفتيش واحدة جنوب مدينة زابوريجيا حيث يمر المدنيون خلالها بحثا عن مأوى بمكان آخر.

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