 أوكرانيا: مخيم لأطفال لاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 10.09.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مخيم لأطفال لاجئين

موت وفقدان أصدقاء: بعد أكثر من نصف عام من الحرب أصبحت مثل هذه التجارب حقيقة وعايشها كثير من الأوكرانيين. في مخيم لقضاء العطلات في جنوب البلاد، يحاول متطوعون منح العائلات والأطفال النازحين من مناطق الحرب بعض السعادة.

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مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - مخيم عطلات لأطفال أوكرانيين لاجئين ومواضيع أخرى 10.09.2022

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