أوكرانيا: مخيم لأطفال لاجئين

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موت وفقدان أصدقاء: بعد أكثر من نصف عام من الحرب أصبحت مثل هذه التجارب حقيقة وعايشها كثير من الأوكرانيين. في مخيم لقضاء العطلات في جنوب البلاد، يحاول متطوعون منح العائلات والأطفال النازحين من مناطق الحرب بعض السعادة.
لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.
تواجه الدعاية الروسية بشأن غزو أوكرانيا الكثير من العوائق بأوروبا والولايات المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسية بالعربية. فهل نجحت روسيا في كسب الرأي العام العربي؟
أزمة تلو الأخرى مرت على الطلبة الأجانب في ألمانيا. بدءاً من وباء كورونا، مروراً بالحرب وآخرها أزمة التضخم وارتفاع الأسعار. طلبة فروا من أوكرانيا وآخرون لاجئون تحدثوا عن معاناتهم .
من أشخاص عددهم بعدد أصابع اليد الواحدة إلى بضعة مئات، متطوعون من طيارين ومهندسين ومتخصصين يساعدون أوكرانيا في حربها. ينقلون الأدوية واللاجئين وحتى أكياس الموتى!
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