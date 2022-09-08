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أوكرانيا: مخيم لأطفال لاجئين

موت وفقدان أصدقاء: بعد أكثر من نصف عام من الحرب أصبحت مثل هذه التجارب حقيقة وعايشها كثير من الأوكرانيين. في مخيم لقضاء العطلات في جنوب البلاد، يحاول متطوعون منح العائلات والأطفال النازحين من مناطق الحرب بعض السعادة.