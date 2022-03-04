أوكرانيا.. مخاوف من كارثة نووية واجتماعات في بروكسل ونيويورك

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مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا انتشرت أخبار بعضها كاذب وبعضها غير دقيق عن مجريات الحرب والموقف على الأرض. تحقق فريق DW من بعضها وأكد كذبها. لكن ماذا يمكن أن يفعل المستخدم العادي غير المتخصص تجاه هذا السيل من الأخبار؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في شرق أوكرانيا، وفيما تؤكد السلطات الأوكرانية عدم زيادة مستوى الإشعاع، يتهم زيلينسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي".
هل تأخرت ألمانيا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة؟ المستشار الألماني أولاف شولتس رفض هذا الاتهام. وجدد التأكيد على أن بلاده لن ترسل جنودا للقتال هناك لأن ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب بين الناتو وروسيا، ما سيؤدي إلى تصعيد "مأساوي".
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