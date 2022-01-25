أوكرانيا.. مخاوف على الحدود بسبب التصعيد

أزمة أوكرانيا ـ برلين تتأرجح بين مطرقة الناتو وسندان موسكو

دفعت الأزمة الأوكرانية برلين أمام معضلة مستعصية، كمن يبحث دون جدوى، عن مربّع الدائرة، وفق مثل ألماني شائع. وتتابع العواصم الغربية الصراع في شرق أوروبا بمزيج من الترقب والحذر آملة في حل دبلوماسي عاجل.