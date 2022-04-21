أوكرانيا: ما الذي خلفه الروس من دمار؟

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بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف تبين حجم المعاناة والخسارة التي تكبدها السكان. فبعد أسابيع من مواجهة خطر الموت لا يعرف الكثيرون اليوم كيف سيكون مستقبلهم.
أعلنت موسكو عن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب تستهدف شرق أوكرانيا، وهو ما أكدته كييف لكنها قالت إن "الهجوم الروسي سيفشل". موسكو نفت اتهامات الرئيس الأوكراني بعزمها استخدام أسلحة نووية.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.
أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
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