 أوكرانيا: ما الذي خلفه الروس من دمار؟ | مراسلون حول العالم | DW | 22.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: ما الذي خلفه الروس من دمار؟

بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف تبين حجم المعاناة والخسارة التي تكبدها السكان. فبعد أسابيع من مواجهة خطر الموت لا يعرف الكثيرون اليوم كيف سيكون مستقبلهم.

مشاهدة الفيديو 03:04

المزيد من المركز الإعلامي

أسفر القصف الروسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين.

أوكرانيا .. اشتداد المعارك شرق البلاد 21.04.2022

اكتشاف مقابر جماعية في مناطق انسحبت منها القوات الروسية في أوكرانيا. اكتشاف أكثر من ألف جثة قرب كييف.

اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في أوكرانيا 21.04.2022

أعلن أوكرانيا عن وقوع مزيد من الغارات الروسية على مدينة ماريوبول، بعد انتهاء مهلة روسية للمقاتلين المحليين بالاستسلام.

أوكرانيا .. تجدد الغارات الروسية على ماريوبول 18.04.2022

المناظرة بين ماكرون ولوبان كانت حامية. ماكرون انتقد علاقة لوبان بروسيا، ولوبان انتقدت سجله الاقتصادي وسياساته.

مناظرة حامية بين ماكرون ولوبان قبل انتخابات الأحد 21.04.2022

المزيد مراسلون حول العالم

ألمانيا تفتح مدارسها للتلاميذ الأوكرانيين

مراسلون حول العالم - ألمانيا تفتح مدارسها للتلاميذ الأوكرانيين 22.04.2022

Olga Romanova, eine oppositionelle Journalistin und Bürgerrechtlerin, die 2017 nach Berlin geflüchtet ist, nachdem ihre NGO Ziel einer staatlichen Razzia war. Heute hilft sie Russen und Ukrainern, die in den Westen fliehen. Es handelt sich um ein Standbild aus der Sendung 'Reporter', Copyright DW ohne Namen via Marc Erath

ألمانيا: معارضو بوتين في المنفى 22.04.2022

ألمانيا: ترحيب بالتلاميذ الأوكرانيين

ألمانيا: ترحيب بالتلاميذ الأوكرانيين 22.04.2022

أوكرانيا: أطفال الحرب المصابون بصدمات نفسية

أوكرانيا: أطفال الحرب المصابون بصدمات نفسية 22.04.2022

اقرأ أيضا

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [LUGANSK REGION, UKRAINE - MARCH 19, 2022: A 2S1 Gvozdika self-propelled howitzer of the LPR People's Militia fires leaflet shells in the Severodonetsk District. The leaflets calling servicemen of the Armed Forces of Ukraine to lay down their arms, contain information about the situation on the frontline. Tensions started heating up in Donbass on February 17, with the Donetsk and Lugansk People's Republics reporting the most intense shellfire from Ukraine in months. On February 24, Russia's President Putin announced his decision to launch a special military operation after considering requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Stanislav Krasilnikov/TASS]

موسكو تعلن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب.. وكييف: روسيا "ستفشل" 19.04.2022

أعلنت موسكو عن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب تستهدف شرق أوكرانيا، وهو ما أكدته كييف لكنها قالت إن "الهجوم الروسي سيفشل". موسكو نفت اتهامات الرئيس الأوكراني بعزمها استخدام أسلحة نووية.

Dark smoke rise following an air strike in the western Ukrainian city of Lviv, on April 18, 2022. - A series of powerful Russian strikes on military infrastructure in Lviv on April 18, 2022, left several dead and ignited blazes in the west Ukraine city that has been spared fierce fighting. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images)

حرب فيديوهات لأسرى ومعتقلين بين روسيا وأوكرانيا 18.04.2022

نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.

LVIV, UKRAINE - APRIL 18: Firefighters battle a blaze after a civilian building was hit by a Russian missile on April 18, 2022 in Lviv, Ukraine. At least six people were killed and eight wounded in missile strikes in different areas of the city, according to the governor. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

قصف روسي على عدة مناطق والمدافعون عن ماريوبول "صامدون" 18.04.2022

تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.

زيلينسكي يعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا

زيلينسكي يعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا 18.04.2022

أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.