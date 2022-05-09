أوكرانيا: مأساة تشرنيهيف

شتاينماير حول غزو أوكرانيا: الديمقراطية تحتاج لجيش قوي يحميها

قال الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير إن حرب أوكرانيا أكدت ضرورة الدفاع عن الديمقراطية، لكن ذلك مرتبط بتحديث الجيش الألماني وتسليحه، كما أشار إلى أن التفاوض الناجح يجب ألا يكون من موقف ضعف.