 أوكرانيا: مأساة تشرنيهيف | مراسلون حول العالم | DW | 13.05.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: مأساة تشرنيهيف

على مدى عدة أسابيع حوصرت مدينة تشرنيهيف الأوكرانية من قبل القوات الروسية، والآن انسحب جنود بوتين وتركوا خلفهم الموت والدمار والكثير من الفظائع.

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