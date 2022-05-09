أوكرانيا: مأساة تشرنيهيف

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على مدى عدة أسابيع حوصرت مدينة تشرنيهيف الأوكرانية من قبل القوات الروسية، والآن انسحب جنود بوتين وتركوا خلفهم الموت والدمار والكثير من الفظائع.
شركة سيمنس الألمانية تقرر وقف نشاطها في روسيا، رغم الخسارة الكبيرة التي سوف تتكبدها. ويأتي القرار على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة "نقطة تحوّل في التاريخ".
حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود. وبقاء أسعار المواد الغذائية عند أعلى معدلاتها.
قال الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير إن حرب أوكرانيا أكدت ضرورة الدفاع عن الديمقراطية، لكن ذلك مرتبط بتحديث الجيش الألماني وتسليحه، كما أشار إلى أن التفاوض الناجح يجب ألا يكون من موقف ضعف.
أكد متحدث باسم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زيارتها لأوكرانيا ولقائها نظيرتها الأوكرانية، في زيارة لم يعلن عنها سابقا. وكانت بايدن قد زارت رومانيا وسلوفاكيا خلال اليومين الماضيين.
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