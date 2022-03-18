 أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف | مراسلون حول العالم | DW | 09.04.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف

يفغن كلوبوتينكو يعتبر من أشهر الطهاة في أوكرانيا. وبعد فراره من كييف، يعد كبير الطهاة الآن الطعام للاجئي الحرب في لفيف غرب أوكرانيا.

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The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

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A Ukrainian soldier looks at flames after throwing a cocktail Molotov�s during a self-defence civilian course on the outskirts of Lviv, western Ukraine, on March 4, 2022. - The Russian army occupied on March 4, 2022 the Ukrainian nuclear power plant of Zaporozhie (south), the largest in Europe, where bombings in the night have raised fears of a disaster as more than 1.2 million people have fled Ukraine into neighbouring countries since Russia launched its full-scale invasion on February 24, United Nations figures showed on March 4, 2022. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

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