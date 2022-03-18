أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف

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يفغن كلوبوتينكو يعتبر من أشهر الطهاة في أوكرانيا. وبعد فراره من كييف، يعد كبير الطهاة الآن الطعام للاجئي الحرب في لفيف غرب أوكرانيا.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
قالت السلطات الأوكرانية إن الجيش الروسي قصف قاعدة عسكرية في منطقة لفيف غربي البلاد وإن القصف طال مركزاً لحفظ السلام والأمن، فيما يشدد الجيش الروسي الحصار على ماريوبول الاستراتيجية ويستعد لحصار العاصمة كييف.
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
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