أوكرانيا.. قصف مواقع روسية حيوية وزيلينسكي يعد بعام الحسم

قصفت قوات الدفاع الأوكرانية أمس الثلاثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2022) موقع قيادة تابعاً للقوات الروسية ومناطق تركيز العتاد الروسي ومستودعين للذخيرة وهدفاً عسكرياً مهماً.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/كانون الأول 2022).

وذكر تقرير الوكالة "خلال الساعات الـ24 الماضية، قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة وسبع مناطق تتركز فيها القوة العاملة والمعدات العسكرية وموقعين للذخيرة بالإضافة إلى هدف عسكري مهم للمحتلين".

وتابع التقرير" خلال الساعات الـ24 الماضية، شن العدو هجوماً صاروخياً ونفذ 33 هجوماً، باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الانطلاق بالأخص على أهداف مدنية في خيرسون".

وأضاف التقرير أنه مازال هناك مخاوف من أن تشن القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وذكر التقرير أن قوات الدفاع الأوكرانية قتلت حوالي 103 آلاف و220 جندياً روسياً منذ بدء الغزو الروسي على البلاد في 24 شباط/ فبراير الماضي حتى أمس الثلاثاء.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لبلاده ، مشيراً إلى أن أوكرانيا تواصل إعداد قواتها الدفاعية والأمنية "وسط العدوان الروسي المستمر"، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت". وأعلن زيلينسكي (44 عاماً) أنه سيدلي بخطابه السنوي عن حالة الأمة أمام البرلمان الأوكراني.

وقال في كلمته المصورة اليومية، الثلاثاء: "أريد ألا تكون هذه الرسالة تقريرا، ولكن حوارنا معكم حول العام المقبل"، مضيفاً أن الأمر يتعلق بصياغة المهام للمستقبل. ومن المتوقع أن يصدر الخطاب بحلول نهاية الأسبوع، لكن زيلينسكي لم يذكر موعداً محدداً.

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى اجتماعه مع هيئة الأركان العامة. وقال إنه تمت مناقشة الوضع في دونباس شرق أوكرانيا، وخاصة حول بلدتي كريمينا وباخموت الصغيرتين. وتشهد بلدة باخموت الصناعية في شمال منطقة دونيتسك قتالا عنيفا منذ شهور. وخارج كريمينا، وهي بلدة صغيرة إلى الشمال من باخموت في منطقة لوهانسك، وصل الوضع مؤخرا إلى ذروته. ويقاتل كلا الجانبين من أجل اليد العليا هناك.

وأشار زيلينسكي إلى محادثة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. وأوضح أن روما تدرس حالياً تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا. وأضاف: "أعتقد أن الدعم الإيطالي سيسمح لنا بتعزيز الدفاع عن المجال الجوي الأوكراني".

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)