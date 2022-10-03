 أوكرانيا: قصف على منطقة محررة | مراسلون حول العالم | DW | 06.10.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: قصف على منطقة محررة

حرر الهجوم المضاد الأوكراني عددًا من المواقع خلال أسبوع. في حين استغرقت القوات الروسية شهورًا للاستيلاء عليها. لكن الوضع على طول الخط الأمامي الجديد لا يزال حرجًا. كما هي الحال في كوبيانسك.

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