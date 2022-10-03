أوكرانيا: قصف على منطقة محررة

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حرر الهجوم المضاد الأوكراني عددًا من المواقع خلال أسبوع. في حين استغرقت القوات الروسية شهورًا للاستيلاء عليها. لكن الوضع على طول الخط الأمامي الجديد لا يزال حرجًا. كما هي الحال في كوبيانسك.
أفاد الجيش الأوكراني بتحرير خمس قرى في جنوب البلاد من قبضة قوات روسيا واعترف حاكم منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا بـ"اختراق" أوكراني، مؤكداً أنّ الطيران الروسي "أوقف" التقدم الأوكراني. فيما رفضت ألمانيا "ابتزاز" بوتين.
أثارت "خطة سلام" اقترحها إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، في استطلاع على تويتر، رفضًا أوكرانيًا و"حرب تغريدات" شارك فيها الرئيس الأوكراني زيلنسكي أيضًا، فما الذي اقترحه ماسك بالضبط، وكيف رد زيلنسكي؟
أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.
يوم حاسم في مسار الحرب في أوكرانيا، فالثلاثاء يصادف اليوم الأخير لاستفتاء دعت إليه روسيا لضم أربع مناطق تسيطر عليها كليّاً أو جزئيّاً في بلادٍ غزتها، مثيرة غضب الدول الغربية التي وعدت بردٍّ قوي في حال ضمها.
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