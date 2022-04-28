 أوكرانيا.. قصف صاروخي يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2022

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أوكرانيا.. قصف صاروخي يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بينما كثفت موسكو هجومها في شرق البلاد ما دفع واشنطن لقطع وعود جديدة بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

المنطقة التي استهدفها القصف الروسي في وسط مدينة كييف

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

قال مسؤولون أوكرانيون إن انفجار صاروخين هز منطقة شيفتشينكو في كييف أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2022)وإن أحدهما أصاب الطابقين السفليين من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وكان شهود عيان من رويترز أفادوا في وقت سابق بسماع صوت انفجارين في المدينة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من سبب الانفجارين. ولم تصدر روسيا تعليقا بشأنهما. وسحبت روسيا قواتها من على مقربة من كييف في أوائل أبريل/ نيسان بعدما أخفقت في انتزاع السيطرة على المدينة التي استضافت منذ ذلك الحين مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين.

ووقع الانفجاران عقب انتهاء محادثات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي ركزت في جانب منها على إجلاء المدنيين والمقاتلين المتحصنين في مصنع للصلب في مدينة ماريوبول التي تحاصرها روسيا في جنوب شرق البلاد.

وقال غوتيريش لإذاعة (آر.تي.بي) البرتغالية في رده على سؤال بشأن الانفجارين "كان هناك هجوم على كييف... لقد صدمت، ليس لأنني هنا ولكن لأن كييف مدينة مقدسة للأوكرانيين والروس على السواء". وقال زيلينسكي إن الانفجارين "يثبتان أن علينا ألا نتخلى عن حذرنا. يجب ألا نظن أن الحرب انتهت".

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دعوات لموسكو للتعاون مع تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة

وبعد تعرضها للهزيمة في محاولات الاستيلاء على كييف في الشمال، حولت روسيا قواتها مئات الأميال شرقا للاستيلاء على مقاطعتين في معركة يعتقد الغرب أنها قد تكون نقطة تحول حاسمة في الحرب. وتتمركز القوات الروسية الآن في الشرق حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو على بعض الأراضي منذ 2014 كما يسيطرون على مساحات شاسعة من الجنوب استولوا عليها في مارس/ آذار.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا تكثف هجومها العسكري الرئيسي في الشرق. وأضافت "العدو يزيد من وتيرة العملية الهجومية. يطلق المحتلون الروس نيرانا مكثفة في جميع الاتجاهات تقريبا".

استجابة بايدن لمناشدات زيلينسكي

واستجابة للمناشدات الأوكرانية المتكررة لقادة الغرب بتقديم إمدادات من الأسلحة الثقيلة والمعدات طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم كييف وذلك في قفزة هائلة للتمويل الأمريكي تشمل أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة ومساعدات عسكرية أخرى.

والحزمة التي تهدف لتغطية احتياجات في أوكرانيا حتى سبتمبر/ أيلول ما هي إلا جزء من جهود الولايات المتحدة وحلفائها لعزل ومعاقبة روسيا لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الذي دمر مدنا وأجبر أكثر من خمسة ملايين شخص على الفرار للخارج.

وقال بايدن في البيت الأبيض عقب التوقيع على الطلب "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية". وأضاف "تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا".

وقالت واشنطن إنها تأمل ألا تتمكن القوات الأوكرانية من صد هجوم روسيا على الشرق فحسب، وإنما أيضا إضعاف جيشها حتى لا تتمكن من تهديد جيرانها. وتقول روسيا إن هذا يصل إلى حد شن حلف الأطلسي "حربا بالوكالة" ضدها، ووجهت تهديدات هذا الأسبوع برد انتقامي غير محدد.

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الحرب في أوكرانيا..واشنطن تحشد مزيدا من الدعم الدولي لكييف

ضربات عبر الحدود

تعلن روسيا أيضا عما تقول إنها سلسلة ضربات أوكرانية على مناطق روسية على الحدود وأنذرت بأن هذه الهجمات تهدد بتصعيد خطير. وقال شاهدان لرويترز إن دوي انفجارين قويين سُمع يوم الخميس في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. ولم يتضح السبب في الانفجارين وما إذا كانا قد أسفرا عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

مختارات

ولم تقبل أوكرانيا المسؤولية عن تلك الهجمات بشكل مباشر لكنها قالت إنها بمثابة دفع للثمن. وألمح أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إلى أن كييف قد تهاجم أهدافا عسكرية في روسيا. وقال ميخاييلو بودولياك في تغريدة "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين. وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس. العالم يعترف بهذا الحق". وعبرت موسكو عن الاستياء من تصريحات بريطانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بأن استهداف أوكرانيا بنية تحتية لوجستية للجيش الروسي أمر مشروع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين في موسكو "إنهم في الغرب يدعون كييف علانية لمهاجمة روسيا عبر وسائل منها استخدام أسلحة تسلمتها من دول حلف شمال الأطلسي. لا أنصحكم باختبار صبرنا".

انفجارات في خيرسون

وأوردت أوكرانيا تقارير عن وقوع انفجارات خلال الليل في مدينة خيرسون الجنوبية، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا حتى الآن منذ الغزو. وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية يوم الأربعاء لقمع الحشود الموالية لأوكرانيا، وإنها تقصف المنطقة المحيطة بأكملها وتهاجم ميكولايف وكريفي ريه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن مسؤول من "لجنة عسكرية مدنية" موالية لروسيا في خيرسون يوم الخميس قوله إن المنطقة ستبدأ في استخدام الروبل الروسي اعتبارا من أول/ مايو أيار. وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية يوم الخميس إن الكرملين ربما يحاول إجراء "استفتاءات صورية" في مناطق جنوبية وشرقية استولى عليها منذ الغزو في 24 فبراير/ شباط متبعا "حيلة استخدمت كثيرا للسرقة في أحلك فصول التاريخ".

وقالت البعثة الأمريكية "هذه الاستفتاءات الوهمية وغير الشرعية ستصاحبها بلا شك موجة من الانتهاكات ضد من يسعون لمعارضة خطط موسكو أو تقويضها". ولم يصدر تعليق من روسيا بعد.

ع.ش/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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