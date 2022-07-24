أوكرانيا- قصف صاروخي على الجنوب ومزيد من القتلى المدنيين في دونيتسك

تعرّضت مناطق جنوب أوكرانيالقصف روسي كثيف استهدف خصوصًا ميناء ميكولايف وقرية ساحلية قرب أوديسا، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وتأتي الضربات الروسية رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقًا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية المهمّة لتحقيق أمن غذائي عالمي، عبر ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر منازل مدمّرة في زاتوكا، وهي منطقة منتجعات سياحية شعبية مطلّة على البحر الأسود قرب أوديسا.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه "إنه الصباح. قرية عادية في زاتوكا. كان الناس يرتاحون ويعيشون. لا قواعد عسكرية، لا جيوش. كان يريد الإرهابيون الروس إطلاق النار فقط".

وتحدثت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني الثلاثاء عن "ضربات صاروخية مكثفة في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات آتية من البحر الأسود". وأشار الجيش في بيان على فيسبوك إلى أن "في أوديسا، تعرّضت مبان سكنية في المدن الساحلية للقصف، دون أن يقع ضحايا، بحسب المعلومات الأولية". وأضاف "استُهدفت البنى التحتية للميناء في منطقة ميكولايف".

وتحدّث حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم عن "ضربة قوية" على المدينة صباح الثلاثاء، ونشر مقطع فيديو يُظهر عددًا من الانفجارات ودخانًا أسود. وكتب على تلغرام "استُهدفت منشأة بنى تحتية بالغة الأهمية بالإضافة إلى شركة سيارات، لكن لم تقع ضحايا، بحسب المعلومات الأولية". وتابع "استهدفت صواريخ أيضًا أطراف المدينة وحصلت محاولات تدمير البنى التحتية للميناء".

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ومزيد من القتلى في دونيتسك

وفي الشرق، قُتل ثلاثة مدنيين في الـ24 ساعة الأخيرة في منطقة دونيتسك، حسبما أعلن الثلاثاء حاكم المنطقة، بافلو كيريلينكو. وقال في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني الرسمي "لم تبقَ أي بلدة في منطقة دونيتسك لم تتعرض للقصف أو لا تزال تُعدّ آمنة نسبيًا".

وأشار كيريلينكو إلى أن بلدات "توريتسك وأفديفكا وماريينكا وكراسنوغوريفكا تعرضت للقصف ليل الاثنين الثلاثاء" في منطقة دونيتسك. وتعرّضت بخموت "لقصف مدفعي وغارات جوية. وشوهدت نيران مدفعية على مشارف سلوفيانسك".

وتشير السلطات إلى أن الجانب الخاضع للسيطرة الأوكرانية في دونيتسك شهد مقتل 642 مدنياً منذ بداية الغزو، فضلاً عن إصابة أكثر من 1600 آخرين.

وفي الجانب الموالي لروسيا، تشير إحصاءات محلية إلى مقتل نحو760 مدنياً وإصابة أكثر من 2400 آخرين. ولا يمكن التحقق من بيانات أي من الجانبين بشكل مستقل.

وبحسب حاكم منطقة لوهانسك المجاورة سيرغي غايداي والتي أصبحت محتلّة بشكل شبه كامل من قبل الروس، صدت القوات الأوكرانية أربع هجمات روسية في الـ24 ساعة الأخيرة و"القتال مستمر في اتجاه هجمة خامسة".

وكتب غايداي صباح الثلاثاء على حسابه على تلغرام "مرّ شهر تقريبًا منذ وصول العدو عمليًا إلى حدود منطقتنا، ومن أجل عبورها، يضحّي بكل احتياطاته ويحرق قرى في مناطق دونيتسك ولوهانسك". وأضاف "إنهم بحاجة إلى استفتاء" حول ضم هذه المنطقة إلى روسيا، "لا يهم كم عدد السكان الذين قتلوا أو تركوا بلا مأوى".

وسجلت الأمم المتحدة رسميا مقتل أكثر من 5200 مدني في أوكرانيا منذ انطلاق الحرب قبل خمسة أشهر وحتى الآن. ومن المرجح أن تستمر الأعداد في الارتفاع نظراً لأنه لم يتم تسجيل الكثير من القتلى رسمياً.

ع.ح./ف.ي. (ا ف ب، د ب أ)