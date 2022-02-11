أوكرانيا: قرية بين جبهات القتال

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يتقاتل في شرق أوكرانيا القوات الحكومية و"الانفصاليون" المجهزون من قبل موسكو ضد بعضهما منذ ما يقرب من ثماني سنوات. والسكان في المنطقة يعيشون بين الجبهات. على سبيل المثال في قرية زارها مراسلنا.
عشية جولة تقوده إلى كييف وموسكو، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا"، محذرا موسكو من "عقوبات فورية وردود فعل قاسية" في حال غزو أوكرانيا.
تحت شعار "لن نركع" يحيي الأوكرانيون "يوم الوحدة" تحدّياً لأي غزو روسي محتمل. وفي ظل شكوك غربية بشأن تصريحات روسية بسحب وحدات من الحدود الأوكرانية، بوادر انفراجة طفيفة تظهر لكن الوضع لا يزال شديد التعقيد.
تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.
ترى روسيا "مؤشرات إيجابية" تلوح في الأفق لحل الأزمة الأوكرانية إثر زيارة الرئيس الفرنسي لكييف، التي رأت هي الأخرى وجود فرصة للدبلوماسية مع تشدديها على سعيها لفرض عقوبات على موسكو.
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