 أوكرانيا: قرية بين جبهات القتال | مراسلون حول العالم | DW | 18.02.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: قرية بين جبهات القتال

يتقاتل في شرق أوكرانيا القوات الحكومية و"الانفصاليون" المجهزون من قبل موسكو ضد بعضهما منذ ما يقرب من ثماني سنوات. والسكان في المنطقة يعيشون بين الجبهات. على سبيل المثال في قرية زارها مراسلنا.

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