 أوكرانيا قد تحصل على نظام باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة | DW الأخبار | DW | 21.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أوكرانيا قد تحصل على نظام باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة

من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نظام باتريون للدفاع الجوي من الولايات المتحدة. وسيتعين تدريب أفراد النظام الصاروخي في بلد ثالث هو على الأرجح ألمانيا. النظام سيتصدى للعجمات الروسية على مدن أوكرانيا.

المزيد من المركز الإعلامي

رئيس وزراء أوكرانيا يعرض تزويد ألمانيا بالكهرباء

رئيس الحكومة الأوكرانية يطالب خلال زيارة إلى برلين بدعم عسكري أكبر لبلاده 04.09.2022

تعهّدت الولايات المتحدة من رامشتاين الألمانية بتسهيل مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل حربها الراهنة ضد روسيا.

مجموعة الاتصال تناقش في قاعدة رامشتاين المساعدة العسكرية لأوكرانيا 08.09.2022

HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

الولايات المتحدة تنشر ألفي جندي في أوروبا الشرقية 04.02.2022

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يستضيف اجتماعا أمنيا نحو 40 بلدا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا

اجتماع أمني يضم 40 دولة في ألمانيا لتنسيق دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا 26.04.2022

المزيد DW الأخبار

The Argentine soccer team that won the World Cup title ride on an open bus during their homecoming parade in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Dec. 20, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

إلغاء الموكب الاحتفالي للاعبي المنتخب الأرجنتيني والاستعاضة عنه بطائرات مروحية 21.12.2022

الصين تشهد ارتفاعا كبيرا بنسب الإصابة بفايروس كورونا. النظام الصحي يواجه ضغوطات كبيبرة. تخفيف القيود أدى لارتفاع النسب.

الصين تواجه ارتفاعا شديدا في حالات الإصابة بكورونا بعد تخفيف القيود 21.12.2022

TOPSHOT - An Afghan female guard frisks students before they sit for entrance exams at the Kabul University in Kabul on October 13, 2022. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع 21.12.2022

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمنح أوسمة الاستحقاق في مدينة باخموت. هل هناك خطر نشوب حرب في جمهورية مولدوفيا؟

اليوم الـ300 للحرب في أوكرانيا 21.12.2022

اقرأ أيضا

In this image from video provided by the United Nations, Germany's U.N. Ambassador Antje Leendertse speaks during a United Nations Security Council meeting, Monday, April 11, 2022. (UNTV via AP)

ألمانيا تنتقد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا 20.12.2022

قالت ألمانيا إن وصول شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا فاقم من الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.

20.12.2022+++ Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy awards a Ukrainian service member at a position in the frontline town of Bakhmut, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine December 20, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

الرئيس الأوكراني يلتقي بايدن ويخاطب الكونغرس اليوم 21.12.2022

إنها أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة في "زيارة تاريخية" تمثل تحديا للرئيس الروسي بوتين. وينتظر أن يلتقي زيلينسكي مع بايدن ويلقي كلمة في الكونغرس.

23.11.2022 German Chancellor Olaf Scholz addresses delegates during a session of the Bundestag (lower house of parliament) on November 23, 2022 in Berlin. - The general debate and consultations are focusing on the 2023 budget in foreign policies, defence and economy. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

شولتس: ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا 25.11.2022

قال المستشار الألماني إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً طالما كان ذلك ضرورياً، فيما أعلنت بريطانيا عن مساعدات إضافية لكييف. يأتي ذلك فيما يواصل الأوكرانيون الهرب من منازلهم إثر الهجمات الروسية.

TOPSHOT - A woman walks past a destroyed armoured personal carrier in the liberated village of Petropavlivka near Kupiansk, Kharkiv region on December 15, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP)

هل تقدم ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا أكثر من المعلن عنه؟ 19.12.2022

تقدم أوروبا وأمريكا الآن مساعدات إلى أوكرانيا بالمليارات، ومن الصعب حساب مقدار المساعدات العسكرية التي تتلقاها أوكرانيا بالضبط. لكن اقتصاديين في معهد كيل للاقتصاد العالمي بألمانيا يحاولون بأي حال حساب قيمة المساعدات.