أوكرانيا قد تحصل على نظام باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة

ألمانيا تنتقد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا

قالت ألمانيا إن وصول شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا فاقم من الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.