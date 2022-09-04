أوكرانيا قد تحصل على نظام باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة

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من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نظام باتريون للدفاع الجوي من الولايات المتحدة. وسيتعين تدريب أفراد النظام الصاروخي في بلد ثالث هو على الأرجح ألمانيا. النظام سيتصدى للعجمات الروسية على مدن أوكرانيا.
قالت ألمانيا إن وصول شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا فاقم من الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.
إنها أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة في "زيارة تاريخية" تمثل تحديا للرئيس الروسي بوتين. وينتظر أن يلتقي زيلينسكي مع بايدن ويلقي كلمة في الكونغرس.
قال المستشار الألماني إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً طالما كان ذلك ضرورياً، فيما أعلنت بريطانيا عن مساعدات إضافية لكييف. يأتي ذلك فيما يواصل الأوكرانيون الهرب من منازلهم إثر الهجمات الروسية.
تقدم أوروبا وأمريكا الآن مساعدات إلى أوكرانيا بالمليارات، ومن الصعب حساب مقدار المساعدات العسكرية التي تتلقاها أوكرانيا بالضبط. لكن اقتصاديين في معهد كيل للاقتصاد العالمي بألمانيا يحاولون بأي حال حساب قيمة المساعدات.
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