أوكرانيا: فوفتشانسك بعد تحريرها

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مباشرة بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تم احتلال مدينة فوفتشانسك. وفي منتصف سبتمبر، استعادت أوكرانيا المدينة. هنا نظرة على المدينة بعد استعادتها.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا رغم غزوها لأوكرانيا. الاتحاد حذر من أن تساعد تركيا روسيا في الإفلات من العقوبات عبر بعض الأساليب والتقنيات في التبادل التجاري.
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.
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