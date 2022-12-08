 أوكرانيا: فوفتشانسك بعد تحريرها | مراسلون حول العالم | DW | 11.12.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: فوفتشانسك بعد تحريرها

مباشرة بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تم احتلال مدينة فوفتشانسك. وفي منتصف سبتمبر، استعادت أوكرانيا المدينة. هنا نظرة على المدينة بعد استعادتها.

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