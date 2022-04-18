 أوكرانيا- فقدان 60 شخصا إثر قصف مدرسة واستمرار معارك آزوفستال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2022

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أوكرانيا- فقدان 60 شخصا إثر قصف مدرسة واستمرار معارك آزوفستال

أكدت كييف أن آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في ماريوبول لن يستسلموا رغم الخشية من هجوم كبير ضدهم، في حين تكثّفت الضربات الروسية على شرق أوكرانيا حيث فقد 60 شخصا إثر قصف مدرسة.

جانب من مدينة ماريوبول التي تعرضت لتدمير كامل من قبل القوات الروسية

جانب من مدينة ماريوبول التي تعرضت لتدمير كامل من قبل القوات الروسية

أعلن العسكريون الأوكرانيون المتحصّنون منذ أسابيع في ملاجئ في مصنع آزوفستال الضخم، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في وجه الجيش الروسي في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) المدمّرة، أنهم لا ينوون الاستسلام.

صرّح الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية إيليا سامويلينكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن "الاستسلام ليس خيارًا لأن حياتنا لا تهمّ روسيا"، في إشارة إلى المقاتلين في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول.

وتستمر الضربات الروسية على شرق أوكرانيا حيث فقد 60 شخصا إثر قصف مدرسة. وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي الأحد (الثامن من مايو/ ايار 2022) إن المفقودين لجأوا جراء المعارك إلى المدرسة، موضحا أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف".

وأوضح: "كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27... قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا في المدرسة".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح الأحد إن "العدو لا يوقف العمليات الهجومية في منطقة العمليات الشرقية من أجل بسط سيطرته الكاملة على أراضي مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون، والحفاظ على الممر البري بين هذه الأراضي وشبه جزيرة القرم المحتلة" منذ عام 2014.

مختارات

أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني "ساعدته على استهداف جنرالات روس"، وهو ما نفاه مجلس الأمن القومي الأمريكي مشددا على أن واشنطن تساعد كييف في "الدفاع عن نفسها".

هناك أوجه تشابه كبيرة بين التكتيكات العسكرية الروسية في سوريا والآن في أوكرانيا، كما تقول الخبيرة حنا نوت، التي تحدثت لـDW عن خمسة تكتيكات من ضمنها أسلوب الحرب المتسلسلة والتضليل الإعلامي، وحتى في أسلوب "الممرات الآمنة".

في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وأضافت أنه في منطقة دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية حول ليمان وبوباسنيانسكي وسيفيرودونتسك وأفدييفكا، وأن الوضع "متوتر" على جانب المولدافي للحدود.

وعلى الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع في إحاطتها الأحد تدمير "مركز قيادة لواء ميكانيكي" في منطقة خاركوف (شرق) وكذلك "مركز اتصالات مطار تشيرفونوغلينسكوي العسكري القريب من قرية أرتسيز".

ولفتت الوزارة أن الدفاع الجوي دمّر "قاذفتين أوكرانيتين أخريين من طراز سو-24 ومروحية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز مي-24 فوق جزيرة سيربنتس، كما تم إطلاق النار على طائرة مسيّرة من طراز بيرقدار-تي بي2 قرب مدينة أوديسا".

في ماريوبول، وبعد العديد من الدعوات والمحاولات الفاشلة في الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس زيلينسكي مساء السبت في كلمته اليومية "قمنا بإجلاء المدنيين من آزوفستال" مشيرا إلى إخراج 300 شخص. وأضاف "نعد الآن للمرحلة الثانية... (إجلاء) الجرحى والطواقم الطبية".

وكان مئات المدنيين قد لجأوا إلى قاعات تحت أرض مصنع الصلب في آزوفستال حيث يتحصّن آخر المدافعين عن ماريوبول.

واعتبر مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش الجمعة أن "العدو يسعى إلى القضاء على المدافعين عن آزوفستال. إنه يحاول القيام بذلك قبل 9 أيار/مايو، لمنح هدية (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد في رسالته بمناسبة الثامن من أيار/مايو أنه "كما في عام 1945، سيكون النصر لنا"، في تشبيه جديد للحرب العالمية الثانية بالنزاع في أوكرانيا.

 ع.ا/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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تقارير تفيد بأن روسيا تسعى لضم أراضي أوكرانية لها

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