 أوكرانيا: فشل الحصاد بسبب الألغام | مراسلون حول العالم | DW | 20.05.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: فشل الحصاد بسبب الألغام

ستمر سنوات قبل أن تعود الزراعة في أوكرانيا كما كانت. لم تقم القوات الروسية بتدمير المزارع فقط، ولكن العديد من الحقول باتت مليئة بالألغام والقنابل غير المنفجرة.

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