أوكرانيا: فشل الحصاد بسبب الألغام

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ستمر سنوات قبل أن تعود الزراعة في أوكرانيا كما كانت. لم تقم القوات الروسية بتدمير المزارع فقط، ولكن العديد من الحقول باتت مليئة بالألغام والقنابل غير المنفجرة.
التحذيرات من أزمات غذائية عالمية تعني مصر بقوة لكونها بطل العالم في استيراد القمح. في هذه الأثناء تزداد محاولات توفير بدائل للقمح الروسي والأوكراني صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا، فما بدائل مصر المتاحة لضمان أمنها الغذائي؟
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟
قالت منظمة (الفاو) إن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود، فيما أشارت في تقريرها إلى وجود "أدلة غير مؤكدة" بنقل روسيا لآلاف الأطنان إلى أراضيها.
ازدهرت زراعة الأفيون وتجارته في أفغانستان كمصدر دخل في البلاد وسط ارتفاع معدلات الفقر المدقع، ما يشير إلى فشل حركة طالبان في تنفيذ تعهدها أو تراجعها عن هذا التعهد بمكافحة انتاج هذا المخدر بعد سيطرتها على زمام الأمور.
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