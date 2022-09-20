أوكرانيا ـ ثلاث مناطق انفصالية تنظم استفتاء للانضمام إلى روسيا

أعلنت سلطات مناطق لوهانسك ودونتيسك وخيرسون، التي تقع تحت السيطرة الروسية، اليوم الثلاثاء (20 أيلول/سبتمبر 2022) أنه من المقرر إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا خلال الفترة من 23 حتى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.

وكان رئيس "البرلمان" المعلن ذاتيا في منطقة لوهانسك دينيس ميروشنيتشنكو أول من أعلن موعد تنظيم الاستفتاء. ليحذو حذوه دينيس بوشيلين، القيادي الموالي لروسيا في دونيتسك، وقد حض بوتين على المسارعة لضم المنطقة إلى روسيا.

كما أعلن رئيس سلطات منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، فلاديمير سالدو على تلغرام "أبلغكم بأنه وفقا للمرسوم، سينظم الاستفتاء من 23 أيلول/سبتمبر 2022 وحتى 27 منه".

ويُنظر إلى الاستفتاءات الصورية على أنها رد فعل على الهجوم المضاد الأوكراني الحالي في شرق البلاد.

وكانت روسيا ضمت على نفس الغرار شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. ولم يتم الاعتراف بالتصويت دوليا. وليس من المحتمل الاعتراف أيضا هذه المرة بالاستفتاءات.

وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قد دعا من قبل إلى إجراء استفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا لضمها إلى روسيا بشكل نهائي.

وكتب ميدفيديف اليوم الثلاثاء على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام": "بعد تنفيذها هذه الاستفتاءات، وإدراج مناطق جديدة في هيكل روسيا، سيأخذ التحول الجيوسياسي في العالم طابعا لا رجعة فيه"، مضيفا أن روسيا سيكون بإمكانها استخدام "كافة الوسائل للحماية الذاتية" بعد انضمام هذه المناطق.

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)