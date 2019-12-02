"أوكرانيا غيت" ـ تقرير يتحدث عن أدلة "هائلة" ضد ترامب

أتهم التقرير النهائي للتحقيق الذي أجرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر وبممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتّهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وجاء في التقرير المكون من 300 صفحة والذي يفترض أن يشكل أساسا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي، أن "التحقيق الرامي لعزل الرئيس خلص إلى أن ترامب التمس شخصيا ومن خلال عناصر من داخل الحكومة الأميركية أو من خارجها تدخّل حكومة أجنبية هي أوكرانيا لتعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية" العام المقبل.

وتابع التقرير أن "الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض صدقية الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر".

والتقرير الذي ستستند إليه اللجنة القضائية في مجلس النواب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل في الأسابيع المقبلة يحدد مخالفتين أساسيتين ارتكبهما ترامب: فهو يتّهم بادئ الأمر الرئيس الأميركي بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها فولوديمير زيلنسكي، بأن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن ونجله. كما يتّهم ترامب بأنه سعى إلى عرقلة التحقيق في الكونغرس برفضه تزويد المحققين بوثائق ومنع شهود من المثول وتهديد بعض من مثلوا.

وخلص التقرير إلى أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس". وجاء في التقرير أن "ما من رئيس آخر بلغ هذه الدرجة من ازدراء الدستور وصلاحيات الكونغرس في ممارسة الرقابة".

في المقابل، رفضت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام التقرير والتحقيق، وقالت: "في ختام عملية صورية متحيّزة، لم يقدّم رئيس اللجنة آدم شيف والديموقراطيون أي دليل على ارتكاب الرئيس ترامب أي مخالفة". وشبّهت التقرير بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما من دون إبراز أي دليل".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة افي وقت لا حق اليوم للتصويت على ما توصلت إليه. وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب، لذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لبدء إجراءاتها يوم الأربعاء. وإذا صوت المجلس في نهاية الأمر بالإجماع على اتهامات المساءلة الرسمية سيتم إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون حيث يتطلب إجراء إدانة ترامب وعزله من منصبه موافقة ثلثي الأعضاء.

ع.ج.م/أ.ح ( أ ف ب، رويترز)