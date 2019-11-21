 ″أوكرانيا غيت″ ـ ترامب يرفض حضور جلسة مساءلة في مجلس النواب | أخبار | DW | 02.12.2019

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أخبار

"أوكرانيا غيت" ـ ترامب يرفض حضور جلسة مساءلة في مجلس النواب

رفض البيت الأبيض حضور الرئيس دونالد ترامب ومحاميه جلسة مجلس النواب لمساءلة الرئيس، مشيرا إلى عدم توفر "العدالة الأساسية". جاء ذلك عقب انتهاء مهلة حددها اللجنة القضائية بمجلس النواب لتحديد ترامب موقفه من الحضور.

US-Präsident Donald Trump (Reuters/Y. Gripas)

أبلغ البيت الأبيض النواب الديمقراطيين الأحد (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه لن يشاركوا في جلسة تعقد بمجلس النواب هذا الأسبوع لمساءلة ترامب فيما بات يعرف بفضيحة "أوكرانيا غيت".

وقال محامي البيت الابيض بات سيبولوني في رسالة موجهة الى الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وايضا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس اجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع اضافية". وأضاف سيبولوني "بالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء".

وعلى الرغم من إشارة سيبولون إلى "الانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية التي يتعين اتاحتها للرئيس" في عملية المساءلة فإنه لم يستبعد المشاركة في اجراءات أخرى. ولكنه أشار إلى أنه سيتعين أولا على الديمقراطيين تقديم تنازلات إجرائية كبيرة.

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ويواجه ترامب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب مزاعم بأنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة من أوكرانيا للإضرار بخصومه السياسيين المحليين، بما في ذلك منافسه المرشح الرئاسي الديموقراطي المحتمل لعام 2020 جو بايدن. 

وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء القادم للتقرير فيما اذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية المتمثلة في "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

وكانت اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب والمكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم مواد المساءلة قد أمهلت ترامب حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش أمس الأحد لتحديد ما إذا كان سيرسل محاميا للمشاركة في الإجراءات التي تقوم بها اللجنة القضائية يوم الأربعاء.

وينظر محققو الكونجرس فيما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق
والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020 كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا وليس روسيا
هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه صوري. ولن تكون لإجراء العزل مخاطرها على ترامب وحده، لكنه قد يصبح أول رئيس أمريكي يتم عزله. وفي تاريخ الولايات المتحدة كان هناك ثلاثة رؤساء كادت تطالهم إجراءات العزل.

ع.ج.م/ح.ز أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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