 أوكرانيا: عودة طوعية، على الرغم من الحرب | مراسلون حول العالم | DW | 24.06.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: عودة طوعية، على الرغم من الحرب

على الرغم من الحرب يعود عدد متزايد من اللاجئين إلى وطنهم؛ فوفقًا لحرس الحدود الأوكراني فإن عدد العائدين خلال الأسابيع الأخيرة يفوق مليوني لاجئ. من بوتشا تقرير مراسل دي دابليو يان فيليب شولتس

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