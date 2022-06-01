أوكرانيا: عودة طوعية، على الرغم من الحرب

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على الرغم من الحرب يعود عدد متزايد من اللاجئين إلى وطنهم؛ فوفقًا لحرس الحدود الأوكراني فإن عدد العائدين خلال الأسابيع الأخيرة يفوق مليوني لاجئ. من بوتشا تقرير مراسل دي دابليو يان فيليب شولتس
بدأ مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي الألماني التحقيق في "مئات الأدلة" على جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا، تمهيدا لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عنها وإحالتهم إلى القضاء، بما في ذلك القضاء الألماني.
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
باع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير إحدى آخر الصحف المستقلة الكبرى في روسيا، والحائز على نوبل ميدالية الجائزة بمبلغ قياسي في مزادٍ نُظم في نيويورك لجمع الأموال لصالح الأطفال الذين شردهم الغزو الروسي لأوكرانيا.
مع تضاعف أسعار النفط تتخطى السعودية مشكلة العجز في الموازنة وتحقق فوائض مالية كبيرة. لكن السؤال، هل تستمر كالسابق في تمويل مشاريع البريستيج أم تتحول إلى الصناعة التحويلية التي تساعد على إحلال الواردات وحل مشكلة البطالة؟
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