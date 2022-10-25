 أوكرانيا: عودة القطارات في خيرسون المحررة | مراسلون حول العالم | DW | 04.12.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: عودة القطارات في خيرسون المحررة

لمدة ثمانية أشهر ظلت حركة القطارات مقطوعة في أوكرانيا بين كييف وخيرسون. والآن عادت القطارات لتنقل الناس بين المدينتين من جديد.

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