أوكرانيا: عودة القطارات في خيرسون المحررة

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لمدة ثمانية أشهر ظلت حركة القطارات مقطوعة في أوكرانيا بين كييف وخيرسون. والآن عادت القطارات لتنقل الناس بين المدينتين من جديد.
في زيارة مفاجئة وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى كييف وذلك لبعث "رسالة تضامن مع الأوكرانيين والأوكرانيات في هذا الوقت بالذات". وسبق تأجيل هذه الزيارة أكثر من مرة لعدة أسباب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنهاء تعليق اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. وأكدت الوزارة أنه بوساطة تركية، تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممر البحري في شن هجمات ضد روسيا.
نزل بضعة آلاف من المتظاهرين إلى الشارع في العاصمة الألمانية مطالبين بفرض ضرائب على الأكثر ثراء ودعم أسعار المواد الغذائية لمواجهة الغلاء الناتج عن التضخم غير المسبوق منذ 70 عاماً في أقوى اقتصاد في أوروبا.
مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب وطول أمد الحرب الروسية في أوكرانيا، ازداد الحديث عن دور حلف الناتو. التقرير التالي يسلط الضوء على توقيت تأسيس الحلف وأعضائه، قديما وحديثا، والهدف من وجوده.
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