أوكرانيا: عودة القطارات في خيرسون المحررة

تظاهرة في برلين للمطالبة بفرض ضرائب على الأثرياء

نزل بضعة آلاف من المتظاهرين إلى الشارع في العاصمة الألمانية مطالبين بفرض ضرائب على الأكثر ثراء ودعم أسعار المواد الغذائية لمواجهة الغلاء الناتج عن التضخم غير المسبوق منذ 70 عاماً في أقوى اقتصاد في أوروبا.