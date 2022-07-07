 أوكرانيا: عنف الجنود الروس ضد المدنيين | مراسلون حول العالم | DW | 11.07.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: عنف الجنود الروس ضد المدنيين

أكثر من 15 ألف قضية تتعلق بجرائم حرب روسية مزعومة قيد التحقيق في أوكرانيا. أهالي مدينة تروستيانتس الشرقية يتحدثون عن اعتداءات على مستشفى وعمليات تعذيب.

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