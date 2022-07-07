أوكرانيا: عنف الجنود الروس ضد المدنيين

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أكثر من 15 ألف قضية تتعلق بجرائم حرب روسية مزعومة قيد التحقيق في أوكرانيا. أهالي مدينة تروستيانتس الشرقية يتحدثون عن اعتداءات على مستشفى وعمليات تعذيب.
ذكرت تقارير أوكرانية أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما قالت واشنطن إن روسيا ربما تكون قد ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، محذرة من أزمات جديدة.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات السلام، سلاحا دبلوماسيا فتاكا في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. هنا استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
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