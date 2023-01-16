أوكرانيا: عمل الشرطة في أوقات الحرب

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غيرت الحرب عمل ضباط الشرطة في المناطق المحررة في شمال شرق أوكرانيا. إنهم لا يكافحون جرائم المخدرات والقتل فحسب، بل أيضًا يحققون في جرائم الحرب المزعومة. رافقنا محقق شرطة بالقرب من الحدود مع روسيا.
أكد الادعاء العام الألماني وجود أدلة "في نطاق المئات" على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه لم يحقق بعد في أمر أفراد معينين، لكنه أكد على ضرورة محاسبة قادة الدولة الروسية أمام محكمة دولية.
في ألمانيا يُمنع إنكار الهولوكوست، الآن سيكون هناك تعديل قانوني يعاقب على إنكار جرائم الحرب والإبادة الجماعية الأخرى أينما وفي أي زمان وقعت، وسينطبق ذلك على إنكار الفظائع المرتكبة في حرب أوكرانيا.
اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلاده بعد اكتشاف جثث لـ450 شخص في مدينة إيزيوم المحررة من الجيش الروسي تحمل "آثار موت عنيف"، ومسؤولون يؤكدون العثور على مراكز تعذيب متعددة في المدينة.
مثل أمام المحكمة العليا في برلين متهم يقول إنه فلسطيني سوري، لاتهامه يقتل سبعة أشخاص وجرح آخرين في سوريا بعد إلقائه قنبلة يدوية أمام حشد من الناس، حسب الادعاء الألماني.
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