 أوكرانيا: عمل الشرطة في أوقات الحرب | مراسلون حول العالم | DW | 05.02.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: عمل الشرطة في أوقات الحرب

غيرت الحرب عمل ضباط الشرطة في المناطق المحررة في شمال شرق أوكرانيا. إنهم لا يكافحون جرائم المخدرات والقتل فحسب، بل أيضًا يحققون في جرائم الحرب المزعومة. رافقنا محقق شرطة بالقرب من الحدود مع روسيا.

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Titel: Latvia: Refugee status elusive for Russians fleeing draft (Lettland: Asyl nicht selbstverständlich für russische Kriegsdienstverweigerer) Bildbeschreibung: Russian refugee Stanislav Bashilov in Latvia. Rechte: AFP Ort: Latvia Sendedatum: 13.01.2023 Schlagwörter: Lettland Asyl, Kriegsdienstverweigerer, Flüchtlinge, Stanislav Bashilov

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November 2, 2022, Kyiv, Ukraine: People walking past a store in the dark as Kyiv has been darkened following government measures to control power demands. Many facilities such as street lights and elevators have been suspended while schedule blackouts are implemented to conduct electricity control, as Russian attacks on Ukraine have caused shortages in both water and electricity. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

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