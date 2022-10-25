أوكرانيا: على الجبهة بالقرب من ميكولايف

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حررت أوكرانيا بهجوم مضاد في الجنوب المزيد من الأراضي التي احتلها الجيش الروسي. لكن أوكرانيا دفعت مؤخرا ثمنا باهظا بأرواح جنودها. تقرير من الجبهة في ميكولايف.
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من جديد إلى "خطة مارشال" لأوكرانيا. ولكن ما هي بالضبط "خطة مارشال"؟ وماذا يمكن أن تقدم للبلد الذي مزقته الحرب؟
خلال مؤتمر دولي في برلين جدد المستشار أولاف شولتس الدعوة إلى "مشروع مارشال" من أجل أوكرانيا، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية المجتمع الدولي للمساهمة في عملية إعادة الإعمار. وزيلينسكي يقول إن بلاده تحتاج للمال الآن.
عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.
في الحرب الأوكرانية، يتهم الطرفان المتحاربان بعضهما البعض بالتخطيط لاستخدام "قنابل قذرة"، وكلاهما ينفي هذه الاتهامات. لكن ما هو هذا السلاح؟ وما تأثيره الفعلي؟ وأين تكمن خطورته؟ وهل متوقع اللجوء إليه في حرب أوكرانيا؟
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