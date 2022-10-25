 أوكرانيا: على الجبهة بالقرب من ميكولايف | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أوكرانيا: على الجبهة بالقرب من ميكولايف

حررت أوكرانيا بهجوم مضاد في الجنوب المزيد من الأراضي التي احتلها الجيش الروسي. لكن أوكرانيا دفعت مؤخرا ثمنا باهظا بأرواح جنودها. تقرير من الجبهة في ميكولايف.

المزيد من المركز الإعلامي

انسحبت القوات الروسية من أجزاء من الجبهة في الأسابيع القليلة الماضية، وتجلي سلطات الاحتلال المدنيين إلى مناطق أعمق.

روسيا تخلي خيرسون وتتأهب للمعارك أمام تقدم قوات كييف 25.10.2022

جددت موسكو هجومها وضربت منشآت الطاقة في العاصمة كييف وأماكن أخرى من البلاد.

تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين 18.10.2022

القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا تستعد لفصل الشتاء بإنشاء خنادق وتوفير مستلزمات مواجهة فصل الشتاء البارد.

الجنود الأوكرانيون شرق أوكرانيا يستعدون لمواجهة الروس، وفصل الشتاء أيضا 26.10.2022

مراسل دي دبليو ماتياس بولينغر يرافق الجيش الأوكراني إلى الخطوط الأمامية

مراسل دي دبليو يرافق الجيش الأوكراني إلى الخطوط الأمامية 07.10.2022

المزيد مراسلون حول العالم

الهند: صراع الصيادين ضد ميناء جديد

الهند: صراع الصيادين ضد ميناء جديد 29.10.2022

روسيا: نقص الدعم بات يشكل هاجسا للجنود

روسيا: نقص الدعم بات يشكل هاجسا للجنود 29.10.2022

فرنسا: صبي رسام يساعد المشردين

فرنسا: صبي رسام يساعد المشردين 29.10.2022

صبي فرنسي رسام يساعد المشردين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - صبي فرنسي رسام يساعد المشردين ومواضيع أخرى 29.10.2022

اقرأ أيضا

25.10.2022+++ German Chancellor Olaf Scholz speaks during an opening statement as he hosts a conference on post-war reconstruction of Ukraine in Berlin, Germany, October 25, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

ما هي ملامح "خطة مارشال" لإعادة إعمار أوكرانيا؟ 27.10.2022

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من جديد إلى "خطة مارشال" لأوكرانيا. ولكن ما هي بالضبط "خطة مارشال"؟ وماذا يمكن أن تقدم للبلد الذي مزقته الحرب؟

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Konferenz in Berlin zum Wiederaufbau der Ukraine, 25.10.2022.

برلين تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا 25.10.2022

خلال مؤتمر دولي في برلين جدد المستشار أولاف شولتس الدعوة إلى "مشروع مارشال" من أجل أوكرانيا، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية المجتمع الدولي للمساهمة في عملية إعادة الإعمار. وزيلينسكي يقول إن بلاده تحتاج للمال الآن.

A battery of Israel's Iron Dome defence missile system, deployed to intercept rockets fire from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Sunday, Aug. 7, 2022. On Saturday an Israeli airstrike killed Khaled Mansour a senior commander in the Palestinian militant group Islamic Jihad. That's according to the militant group Sunday, which has seen their second leader to be slain amid an escalating cross-border conflict. (AP Photo/Ariel Schalit)

معضلة إسرائيل.. دعم أوكرانيا بالسلاح أم تفادي غضب روسيا؟ 25.10.2022

عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.

Russian fighter jets drop bombs over the Ashuluk military base in Southern Russia on September 22, 2020 during the Caucasus-2020 military drills gathering China, Iran, Pakistan and Myanmar troops, along with ex-Soviet Armenia, Azerbaijan and Belarus. - Up to 250 tanks and around 450 infantry combat vehicles and armoured personnel carriers will take part in the September 21 to 26 land and naval exercises that will involve 80,000 people including support staff. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

"الإرهاب المشع".. ما هي "القنبلة القذرة" وما مدى خطورتها؟ 26.10.2022

في الحرب الأوكرانية، يتهم الطرفان المتحاربان بعضهما البعض بالتخطيط لاستخدام "قنابل قذرة"، وكلاهما ينفي هذه الاتهامات. لكن ما هو هذا السلاح؟ وما تأثيره الفعلي؟ وأين تكمن خطورته؟ وهل متوقع اللجوء إليه في حرب أوكرانيا؟