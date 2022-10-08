أوكرانيا.. عشرات القتلى والجرحى في قصف ليلي على مدينة زابوريجيا

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب في قصف استهدف مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا خلال الليل.

وقالت القيادة المركزية للجيش في صفحتها على فيسبوك "قصف المحتلون الروس المباني السكنية والبنية التحتية المدنية دون مبالاة خلال الليل". وأضافت "يتم حاليا التأكد من المعلومات الخاصة بالضحايا ولكن المعروف بالفعل إن العشرات سقطوا بين قتيل ومصاب".

وقال مسؤول محلي إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في قصف على المدينة، وأضاف المسؤول ويدعى أناتولي كورتيف ويشغل منصب سكرتير إدارة

المدينة على تطبيق تيليجرام أنه "نتيجة لهجوم صاروخي خلال الليل على زابوريجيا تضررت المباني السكنية والطرق في منطقة سكنية

بالمدينة". وأضاف بالقول: "17 شخصا لقوا حتفهم حتى هذه اللحظة".

ولم يتسن التحقق من النبأ من مصدر مستقل.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على وقوع ضربات خلفت 17 قتيلاً أيضاً، وفق مصادر رسمية. وهذه ليست أول كارثة تشهدها المدينة. ففي 30 ايلول/ سبتمبر الماضي، قتل 31 شخصًا في ضواحي زابوريجيا في موقف للسيارات سقط فيه صاروخ. وباستثناء شرطي، كان الثلاثون الآخرون يسعون للعودة إلى الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة على تلغارم إن زابوريجيا "تتعرض لهجمات صاروخية ضخمة كل يوم"، مدينا "جريمة ترتكب عن وعي".

وتقع مدينة زابوريجيا التي يسيطر عليها الأوكرانيون في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وأعلنت موسكو ضمها مع أنها لا تسيطر عليها بالكامل. وهي تبعد حوالي ستين كيلومترا شمال شرق محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يحتلها الروس منذ بداية آذار/ مارس الماضي وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها منذ أشهر.

أوكرانيا تستعيد السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في هجوم مضاد

"قتال عنيف" قرب بلدة باخموت في الشرق

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الاتصال المرئي السبت إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا للغاية بالقرب من بلدة باخموت الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تحاول روسيا الاستيلاء عليها.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحات من الأراضي تبلغ آلاف الكيلومترات المربعة في الهجمات الأخيرة في الشرق والجنوب، فإن المسؤولين يقولون إن التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد أن تواجه قوات كييف مقاومة أشد وطأة.

وحاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على مدينة باخموت الواقعة على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك. وتقع المدينتان في منطقة دونباس الصناعية والتي لم تسيطر عليها موسكو بالكامل بعد.

وقال زيلينسكي "نحن نحتفظ بمواقعنا في دونباس، ولا سيما في اتجاه باخموت، حيث أصبح القتال صعبا وعنيفا للغاية الآن". وكرر زيلينسكي مناشدته للحلفاء الغربيين من أجل توفير كميات أكبر من الأنظمة المضادة للطائرات.

وتواصل القوات الروسية إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية، وتتهمها كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية انتحارية.

خ.س/ع.غ (أ ف ب، رويترز)