أوكرانيا صامدة أمام حرب باهظة الثمن

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رغم القصف وحصار القوات الروسية للكثير من المناطق في أوكرانيا ما تزال المعنويات عالية والأوكرانيون مصرون على الدفاع عن أرضهم
حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا انتشرت أخبار بعضها كاذب وبعضها غير دقيق عن مجريات الحرب والموقف على الأرض. تحقق فريق DW من بعضها وأكد كذبها. لكن ماذا يمكن أن يفعل المستخدم العادي غير المتخصص تجاه هذا السيل من الأخبار؟
هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم ما دعا السلطات لمطالبة السكان بالتوجه إلى الملاجئ فوراً. يأتي ذلك في الوقت تقول فيه تقارير إخبارية نقلا عن مسؤولين إن القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون الاستراتيجية.
كشفت صور الأقمار الاصطناعية قافلة عسكرية روسية بطول 64 كيلومتراً تتقدم نحو العاصمة كييف. هذا في وقت أعلنت فيه أوكرانيا سقوط مدينة في الجنوب ومقتل العشرات من جنودها وإسقاط عدة طائرات روسية.
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