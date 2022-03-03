 أوكرانيا صامدة أمام حرب باهظة الثمن | DW الأخبار | DW | 04.03.2022

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أوكرانيا صامدة أمام حرب باهظة الثمن

رغم القصف وحصار القوات الروسية للكثير من المناطق في أوكرانيا ما تزال المعنويات عالية والأوكرانيون مصرون على الدفاع عن أرضهم

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***ACHTUNG: Die DW kann dieses Bild nicht unabhängig verifizieren!*** This satellite image provided by Maxar Technologies shows part of military convoy and burning homes northwest of Invankiv, Ukraine Monday, Feb. 28, 2022. (Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP)

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