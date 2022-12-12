 أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل | مراسلون حول العالم | DW | 29.01.2023

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل

أدت الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء في أوكرانيا إلى إجبار العديد من المدن على تقنين الطاقة وعدم إنارة الشوارع وإشارات المرور ليلاً في العاصمة كييف.

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مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى 29.01.2023

Titel: Latvia: Refugee status elusive for Russians fleeing draft (Lettland: Asyl nicht selbstverständlich für russische Kriegsdienstverweigerer) Bildbeschreibung: Russian refugee Stanislav Bashilov in Latvia. Rechte: AFP Ort: Latvia Sendedatum: 13.01.2023 Schlagwörter: Lettland Asyl, Kriegsdienstverweigerer, Flüchtlinge, Stanislav Bashilov

لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس 29.01.2023

Es ist aus einem Eigendreh, die Autorin ist Phoebe Kong. Tags: Hongkong, COVID-19, Impfung, Impfskepsis, Nebenwirkung, Senioren, ältere Menschen

هونغ كونغ: كبار السن يُشككون في لقاح كوفيد 29.01.2023

DW-Eigendreh - Titel: Fokus Europa Norwegen Fischerinnen DW Fokus Europa Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. © DW

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16/10/2015 epa04979772 British Army FV4034 Challenger 2 battle tanks are seen during the North Atlantic Treaty Ogranization NATO military exercise 'Dragon-15' at the Land Forces Training Centre 'Orzysz' in the Bemowo Piskie village, Masuria region, Poland, 16 October 2015. About 7,000 soldiers from Poland, the United States, Canada, Germany and Britain with some 700 tanks and fighting vehicles along with Polish reservists and volunteers from the National Reserve Forces take part in the largest military maneuvers in Poland in 2015. The exercises of the allied forces are to train deter aggression and counterattack, equipped with heavy weaponry including 'Leopard' tanks, 'Rosomak' armoured vehicles, 'Dana' self-propelled howitzers and the 'Langusta' self-propelled multiple rocket launcher. The Dragon-15 exercise will run until 23 October. EPA/TOMASZ WASZCZUK POLAND OUT ++

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French President Emmanuel Macron, right, and German Chancellor Olaf Scholz leave after a joint press conference, Sunday, Jan. 22, 2023 at the Elysee Palace in Paris. France and Germany are seeking to overcome differences laid bare by Russia's war in Ukraine and shore up their alliance with a day of ceremonies and talks Sunday on Europe's security, energy and other challenges. (Benoit Tessier, Pool via AP)

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Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

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ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟ 25.01.2023

أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟