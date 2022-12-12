أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل

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أدت الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء في أوكرانيا إلى إجبار العديد من المدن على تقنين الطاقة وعدم إنارة الشوارع وإشارات المرور ليلاً في العاصمة كييف.
فيما شهدت أوكرانيا انقطاعا واسعا للكهرباء، أعلنت بريطانيا أنها سترسل دبابات ثقيلة من نوع "تشالنجر 2" إلى كييف بناء على طلبها. الرئيس الأوكراني أكد أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا.
في اجتماع وزاري مشترك لحكومتي البلدين في باريس اتفقت فرنسا وألمانيا على عدة محاور تتعلق بالهيدروجين ودعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير العلاقات بينهما في ميادين أخرى.
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.
أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟
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