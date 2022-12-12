أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل

كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟

أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟