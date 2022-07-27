أوكرانيا: سفينة سورية تحمل حبوبًا "مسروقًا" ترسو في لبنان

رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في ميناء طرابلس بشمال لبنان محملة بشعير وطحين (دقيق) أبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت رويترز يوم الخميس (28 يلويو/تموز 2022) بأن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.

وقالت السفارة لرويترز: "أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية". وأوضح البيان أن "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان".

ونفت روسيا قبل ذلك الاتهامات القائلة بأنها تسرق حبوباً أوكرانية. وقال مسؤول بالسفارة الروسية في لبنان لرويترز إنه لا يمكنه التعقيب على الفور.

وقالت السفارة الأوكرانية لرويترز إن السفير الأوكراني إيهور أوستاش التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون الخميس لبحث موضوع الشحنة وقال له إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن "يضر بالعلاقات الثنائية" بين كييف وبيروت.

من جانبه أكد مسؤول بالجمارك في لبنان لرويترز أن لبنان لم يفرغ حمولة السفينة السورية المشمولة بعقوبات أمريكية للاشتباه في أنها كانت تنقل بضائع مسروقة.

وأكد مسؤول لبناني أن القضية أُثيرت خلال اجتماع مع عون، مشيراً إلى مخاوف عامة لأوكرانيا من أن تحاول روسيا بيع قمح أوكراني مسروق لمجموعة دول بينها لبنان.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز إن إدارة الجمارك ووزارة الزراعة تتابعان الأمر. وكان سلام قال في وقت سابق من يوم الخميس إن النقص الحاد في الخبز في لبنان سينحسر بعض الشيء هذا الأسبوع عن طريق واردات جديدة من القمح، لكنه لم يذكر من أين أتت.

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ولم يرد وزير الزراعة ومدير الجمارك اللبنانية ومدير ميناء طرابلس بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إنه يجري التحقق من دقة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وإنه سيتم الرجوع إلى القانون اللبناني في هذا الشأن.

والسفينة لاودسيا واحدة من ثلاث سفن مملوكة للمديرية العامة للموانئ السورية. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على السفن الثلاث منذ عام 2015.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)