أوكرانيا.. زيلينسكي يتطلع لمساعدة الهند في إنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين (26 كانون الأول/ديسمبر 2022) إنه طلب مساعدة الهند

في تنفيذ "صيغة سلام"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتأتي المحادثة في وقت تسعى فيه الهند إلى تعزيز العلاقات التجارية مع موسكو بينما تفرض دول الغرب إجراءات جديدة لتقييد

تمويل روسيا للحرب.

وقال زيلينسكي إنه انتهز الفرصة لكي يعلن صيغته للسلام. وغرد قائلا: "أعول الآن على مشاركة الهند في تنفيذها". كما أعرب عن شكره لمودي على المساعدات الإنسانية التي قدمتها الهند وعلى الدعم في الأمم المتحدة.

ويهدف الرئيس الأوكراني إلى إطلاق صيغته خلال قمة سلام. وتطالب كييف الآن بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط مسبق للقمة.

وكتب زيلينسكي على تويتر "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنيت له رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين". وأضاف "جاء إعلاني عن صيغة السلام من تلك المنصة والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".

وطلب زيلينسكي من دول مجموعة العشرين الشهر الماضي تبني صيغة السلام الأوكرانية المؤلفة من عشر نقاط وإنهاء الحرب. وستتولى الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن استعداد بلاده للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، لكنهم يرفضون ذلك.

وعلى النقيض من كييف، ترغب روسيا في التفاوض على أساس الوضع الحالي للجبهة وتعتبر المناطق المحتلة أراض روسية.

الهند: روسيا شريك ثابت أثبت كفاءته

وقالت الحكومة الهندية في بيان في وقت متأخر من اليوم الاثنين إن الزعيمين بحثا فرص تعزيز التعاون الثنائي. وأضافت "شرح رئيس الوزراء الأولويات الرئيسية خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، بما يشمل منح صوت لمخاوف الدول النامية حول مشكلات مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة".

كما "كرر بقوة" دعوته لإنهاء الحرب في أوكرانيا على الفور وعبر عن دعم الهند لأي جهود للسلام.

وجاءت الهند، التي لم تندد علنا بغزو روسيا لأوكرانيا، في المركز الثاني بعد الصين كأكبر المشترين للنفط الروسي هذا الشهر، إذ اشترت براميل خام الأورال بما هو أقل من سقف سعري فرضه الغرب عند 60 دولارا للبرميل.

وقال وزير الخارجية الهندي إن بلاده بصفتها ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز في العالم ولا ترتفع فيها مستويات الدخل، فإن عليها الاعتناء بمصالحها ووصف روسيا بأنها "شريك ثابت وأثبت كفاءته بمرور الزمن".

يذكر أن الهند انتهجت موقفا حياديا في الصراع وتحتفظ بصلات مع كل من روسياوالغرب. وهي لا تؤيد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ودعت إلى الحوار بين الأطراف المتحاربة.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)